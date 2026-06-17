Не надо этих полимер

Производители полимеров предлагают повысить количество баллов за использование локализованного пластика автопроизводителями. По их оценкам, доля российских полимеров в производстве легковых машин с 2022 года упала в два раза, до 35%. Автопроизводители опасаются роста затрат и указывают на сложные рыночные условия для новых инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Производители пластиков и сырья для их выпуска предлагают увеличить число баллов за локализацию полимерных деталей для автомобилей. О создании рабочей группы по этому вопросу 17 июня договорились СИБУР, «Полипластик», «Пластимат», «Москвич», Haval и другие участники отраслей. По итогам обсуждений бизнес намерен направить письмо в Минпромторг.

Речь идет о корректировке 719-го постановления: сейчас максимальное количество баллов, которое можно набрать за использование в автопроизводстве полимерных компонентов из российского сырья, следует из презентации СИБУРа (есть у “Ъ”),— 255–280 из 7000. Де-факто от количества этих баллов зависит объем компенсации утильсбора.

До 2022 года, по данным «Полипластика», в России выпускалось около 70% полимерных автокомпонентов для легковых автомобилей, а по итогам 2025 года доля российских пластиков в сегменте сократилась до 35%.

Переработка упала в 2,5 раза, до 23 тыс. тонн. Основные причины — снижение автопроизводства и отсутствие интереса у «перезапущенных» заводов (на которых собираются де-факто китайские автомобили) в инвестициях для локализации полимерных автокомпонентов, считает один из собеседников “Ъ”.

В первую очередь, поясняет представитель СИБУРа по отраслевым решениям дивизиона «Транспорт» Даниил Полевой, автопроизводители локализуют «баллоемкие» процессы: сварку — 400 баллов, окраску — 500 баллов, штамповку — 500 баллов. «Сварить кузов — 500 баллов сразу. А для того чтобы сделать панель приборов, сделать форму — это несколько миллионов долларов. И, по сути, никакой балльности это не предусматривает. Поэтому процесс начинает тормозить»,— добавляет замдиректора по продажам, руководитель направления «Автопром» НПП «Полипластик» Екатерина Смирнова.

По информации “Ъ”, в 2026 году «перезапущенные» производства могут получить полную компенсацию утильсбора, если набирают 2000 баллов локализации, остальные заводы — при наборе около 3700 баллов. Предполагается, что с каждым годом порог будет увеличиваться.

По оценке госпожи Смирновой, чтобы простимулировать процесс локализации полимерных деталей из российского сырья, необходимо повышение баллов до 500–600.

«По части пластиковых деталей — заказать формы, заказать оснастки, возможно, разработать материал — процесс требует больше года. Если не начать этим заниматься сейчас, то и через два года этого не будет»,— уточняет она.

Среди инициатив производителей пластиков — детализировать номенклатуру по интерьеру и экстерьеру: по словам господина Полевого, не все компоненты сейчас включены в 719-е постановление. В частности, в документе до сих пор не отражены центральная консоль, подкрылки и ремни. Также в СИБУРе предложили «временно перенести» баллы за локализацию сложных компонентов, которые в виду долгих сроков их разработки появятся только на горизонте 2030–2035 годов, на полимерные компоненты. «К примеру, системы ADAS (усовершенствованные системы помощи водителю.— “Ъ”) нужны и важны, но баллы по ним по факту сейчас заморожены»,— уточняет Даниил Полевой.

Кроме того, предлагается внести критерий по обязательному применению локального сырья при производстве полимерных компонентов. По мнению господина Полевого, это поможет перенести в Россию часть производственных процессов: «возможно, кому-то станет интереснее не возить из азиатских стран». Сейчас этот критерий обозначен не по всем компонентам (по некоторым указано на уровне не менее 40–50% российского сырья).

Представитель департамента химической промышленности Минпромторга Анна Родионова предложения отрасли в целом поддерживала. По ее словам, департамент уже предлагал руководству министерства снять часть баллов, которые пока не освоены российскими автопроизводителями, и перераспределить на полимерную часть. Но пока решение не принято, добавила госпожа Родионова.

Автопроизводители реагируют на инициативы настороженно. Директор по закупкам, управлению цепочкой поставок и таможне «Москвича» Павел Голубев считает, что для развития отрасли необходимо перейти от концепции «заставить» (использовать компоненты из российского сырья) к мерам поддержки для такого перехода. «Цена локального материала выше. У нас уже были кейсы, когда провели полную локализацию материала — все устроило, но цена была настолько высокая, что отказались: обошлись китайским полимером»,— добавляет директор департамента исследований и разработок систем автомобиля «РДНМоушн» (структура автопроизводителя Haval) Иван Пантелеев.

Источник “Ъ” в автопроме поясняет, что любое повышение баллов за локализацию Минпромторг увязывает с понижением других баллов, чтобы соблюсти баланс в системе 719-го постановления. «Это приводит к тому, что в систему добавляются потенциальные баллы за операции или компоненты, которые предстоит освоить или которые применяются не на каждом транспортном средстве, а компенсируется это снижением баллов за операции, которые освоены для каждого транспортного средства»,— говорит он. Такой механизм перестает быть стимулирующим и становится усиленной нагрузкой для автопроизводителей в условиях стагнации рынка и запретительной для инвестиций ставки ЦБ, считает он.

Наталия Мирошниченко