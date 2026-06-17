Ввод жилья в Воронежской области по итогам первого квартала сократился на 52,3%

В январе–апреле 2026 года ввод жилья в регионах Черноземья в среднем сократился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это сопоставимо с общероссийской динамикой, где снижение составило 24%. Худший показатель среди регионов Черноземья — в Воронежской области (–52,3%, 312 тыс. кв. м), лучший — в Липецкой (+23,9%, 194 тыс. кв. м). Это следует из данных портала «Наш.Дом.РФ», проанализированных «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Белгородской области за январь–апрель 2026 года введено 199 тыс. кв. м жилья (рост на 1,6% к аналогичному периоду прошлого года). В Курской области — 164 тыс. кв. м (снижение на 41,1%), в Орловской — 70 тыс. кв. м (минус 51,3%), в Тамбовской — 153 тыс. кв. м (минус 6,4%).

В целом по России за январь–апрель 2026 года введено 29,4 млн кв. м жилья. Самое глубокое падение среди всех регионов РФ зафиксировано в Республике Тыва (–82,3%, 52 тыс. кв. м), самый высокий рост — в Чукотском автономном округе (+497,2%, 11 тыс. кв. м).

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что министр строительства Воронежской области Артур Кулешов сообщил о прогнозируемом объеме ввода жилья в 2026 году на уровне 1,5 млн кв. м против 1,9 млн кв. м годом ранее.

Ульяна Ларионова