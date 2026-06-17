Детской связи пропишут закон
Поможет ли создание реестра номеров всех россиян бороться с мошенниками
Совфед одобрил введение детских сим-карт и создание реестра всех смартфонов россиян. Такие положения включены в законопроекты из пакета «Антифрод 2.0». Они призваны защитить граждан от киберпреступников. В частности, предусматривается создание механизма оформления так называемых «детских» сим-карт. В поправках ко второму чтению авторы инициативы решили отказаться от обязанности родителей или опекунов уведомлять оператора, если те передали ребенку оформленную на себя «симку».
Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ
Правила оказания услуг связи по «детским» сим-картам еще предстоит установить правительству. Другие детали неизвестны. Впрочем, каких-то взрывных инноваций в этой части ждать едва ли приходится, отмечает гендиректор компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов:
«Сим-карту ребенку оформляют родители либо опекуны. Родитель может уведомить оператора об этом, и тогда сим-карта приобретает особый статус. Что будет связано с этим статусом, узнаем, когда возникнет правоприменение. Сейчас, как заявлено, будут установлены определенные ограничения. В данном случае, наверное, это хорошо, потому что стоит задача защитить ребенка от определенной информации в интернете. То есть будет ограничение по доступу к определенным сервисам, контроль по авторизации в социальных сетях через мобильный номер.
В системе оператора будет прописано, что определенные вещи нельзя будет делать. Закон отчасти приходит в соответствие с уже имеющейся практикой, но он задает некоторые новые дополнительные рамки. И здесь вроде как тоже не требования, а права родителей. Есть детские тарифы с определенными условиями, есть сервисы родительского контроля: выстраивается такая система вокруг несовершеннолетних пользователей».
Однако на фоне уже доступного широкого набора инструментов фильтрации детского контента и звонков не совсем ясно, зачем нужны отдельные детские сим-карты, указывают собеседники “Ъ FM”. Кроме прочего, в рамках пакета «Антифрод 2.0» появится и база IMEI (номеров мобильных устройств). Речь о реестре уникальных 15-значных идентификаторов, которые присваиваются каждому устройству. Он нужен для борьбы с мошенниками и серым импортом.
При этом, как уточнили “Ъ FM” в Минцифры, плата за внесение данных устройств в реестр взиматься не будет. Предполагается, что впоследствии незарегистрированные гаджеты могут полностью блокировать. Создание IMEI-базы обсуждается уже не первый год — и она до сих пор существует только на бумаге, отмечает гендиректор информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин:
«Выгоды от ведения этого реестра становится все меньше и меньше. Раньше наибольший интерес представляла возможность блокировок аппарата в случае кражи, сейчас это все реализовано самими производителями. Любая подобная система требует денег. В отрасли связи всего одна дойная корова — это абонент. Лишнее регистрационное действие — это всегда потеря времени и сил, а в некоторых случаях нервов, потому что неизбежно на такой гигантской базе в десятки миллионов пользователей появятся ошибки и недовольство.
Опять же, в критической ситуации человек, столкнувшийся с такими проблемами, может просто остаться в самый необходимый момент без связи, без телефона. С этой точки зрения это не очень комфортно. Но повторюсь: надо сделать — давайте сделаем. Но вы уж определитесь, потому что действительно это уже много лет все тянется».
Среди нововведений, принятых Советом Федерации, также есть запрет расторгать договор с оператором в течение 90 дней с момента получения сим-карты и введение механизма шестичасовой задержки подозрительных переводов. Если банки и операторы не предотвратят мошеннические действия, их обяжут компенсировать клиенту ущерб в полном объеме. Также гражданам разрешат установить самозапрет на входящие международные звонки.