Детской связи пропишут закон

Совфед одобрил введение детских сим-карт и создание реестра всех смартфонов россиян. Такие положения включены в законопроекты из пакета «Антифрод 2.0». Они призваны защитить граждан от киберпреступников. В частности, предусматривается создание механизма оформления так называемых «детских» сим-карт. В поправках ко второму чтению авторы инициативы решили отказаться от обязанности родителей или опекунов уведомлять оператора, если те передали ребенку оформленную на себя «симку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Правила оказания услуг связи по «детским» сим-картам еще предстоит установить правительству. Другие детали неизвестны. Впрочем, каких-то взрывных инноваций в этой части ждать едва ли приходится, отмечает гендиректор компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов:

«Сим-карту ребенку оформляют родители либо опекуны. Родитель может уведомить оператора об этом, и тогда сим-карта приобретает особый статус. Что будет связано с этим статусом, узнаем, когда возникнет правоприменение. Сейчас, как заявлено, будут установлены определенные ограничения. В данном случае, наверное, это хорошо, потому что стоит задача защитить ребенка от определенной информации в интернете. То есть будет ограничение по доступу к определенным сервисам, контроль по авторизации в социальных сетях через мобильный номер.

В системе оператора будет прописано, что определенные вещи нельзя будет делать. Закон отчасти приходит в соответствие с уже имеющейся практикой, но он задает некоторые новые дополнительные рамки. И здесь вроде как тоже не требования, а права родителей. Есть детские тарифы с определенными условиями, есть сервисы родительского контроля: выстраивается такая система вокруг несовершеннолетних пользователей».

Однако на фоне уже доступного широкого набора инструментов фильтрации детского контента и звонков не совсем ясно, зачем нужны отдельные детские сим-карты, указывают собеседники “Ъ FM”. Кроме прочего, в рамках пакета «Антифрод 2.0» появится и база IMEI (номеров мобильных устройств). Речь о реестре уникальных 15-значных идентификаторов, которые присваиваются каждому устройству. Он нужен для борьбы с мошенниками и серым импортом.

При этом, как уточнили “Ъ FM” в Минцифры, плата за внесение данных устройств в реестр взиматься не будет. Предполагается, что впоследствии незарегистрированные гаджеты могут полностью блокировать. Создание IMEI-базы обсуждается уже не первый год — и она до сих пор существует только на бумаге, отмечает гендиректор информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин:

«Выгоды от ведения этого реестра становится все меньше и меньше. Раньше наибольший интерес представляла возможность блокировок аппарата в случае кражи, сейчас это все реализовано самими производителями. Любая подобная система требует денег. В отрасли связи всего одна дойная корова — это абонент. Лишнее регистрационное действие — это всегда потеря времени и сил, а в некоторых случаях нервов, потому что неизбежно на такой гигантской базе в десятки миллионов пользователей появятся ошибки и недовольство.

Опять же, в критической ситуации человек, столкнувшийся с такими проблемами, может просто остаться в самый необходимый момент без связи, без телефона. С этой точки зрения это не очень комфортно. Но повторюсь: надо сделать — давайте сделаем. Но вы уж определитесь, потому что действительно это уже много лет все тянется».

Среди нововведений, принятых Советом Федерации, также есть запрет расторгать договор с оператором в течение 90 дней с момента получения сим-карты и введение механизма шестичасовой задержки подозрительных переводов. Если банки и операторы не предотвратят мошеннические действия, их обяжут компенсировать клиенту ущерб в полном объеме. Также гражданам разрешат установить самозапрет на входящие международные звонки.

Екатерина Вихарева