Путин подтвердил готовность России наращивать сотрудничество с АСЕАН

Президент России Владимир Путин выступил на приеме в честь участников саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Глава государства заявил, что Россия готова к продолжению активной совместной работы со странами АСЕАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и преумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества, работают над углублением партнерских связей»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля). Он подчеркнул, что Россия и страны АСЕАН выступают за формирование справедливой системы мироустройства.

«В эпоху изменений, когда все непредсказуемо, наше сотрудничество является тем самым компасом, который ведет нас к обеспечению безопасности региона, который основан на общем видении развития нашего региона, который будет использовать архитектуру, основанную на правилах»,— добавил российский президент. Он указал на общие нравственные ценности России и государств АСЕАН.

Пятый саммит Россия — АСЕАН проходит с 17 по 19 июня в Казани. Он приурочен к 35-летию отношений сторон. Сопредседатели саммита — Владимир Путин и президент возглавляющих в этом году АСЕАН Филиппин Фердинанд Маркос–младший. АСЕАН основана в 1967 году, в нее входят Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины.