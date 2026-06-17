Авиации проложили нелегкий маршрут

Росавиация запретит полеты легких самолетов в центральных регионах. С 20 июня ограничения будут действовать над Москвой, большей частью Московской области, а также отдельными районами Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Мера действует на высоте до 5200 м. Режим назвали временным. Срок снятия запрета — «до особого уведомления», говорится в сообщении Росавиации. Как уточняют в агентстве, ограничения установлены «по представлению Минобороны».

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По воздушному кодексу, к легким воздушным судам относятся аппараты до 5700 кг. То есть запрет не касается пассажирских регулярных и чартерных рейсов. Хотя мера серьезно осложнит работу всей отрасли, считает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев:

«Пострадает достаточно большое количество предприятий, которые занимаются разного вида авиационным бизнесом, а также все частные владельцы таких самолетов. Основной ущерб, конечно, придется на авиационные учебные центры, авиационно-технические центры, сами аэродромы. Все равно инфраструктуру нужно содержать, здания отапливать, налоги платить за землю, зарплату платить людям. Технику-то они могут еще как-то законсервировать, но персонал, скорее всего, уйдет и покинет профессию. То есть мы еще получаем кадровый ущерб.

Людям, которые учатся на пилотов, это, в общем-то, очень недешево обходится. А если им предложат куда-то ехать очень далеко? Самый большой вопрос, который сейчас возникает: какая здесь выгода? Росавиация ссылается на некое представление Минобороны, но при этом абсолютно никак не разъясняется, чем именно помешали именно легкие самолеты. Почему, к примеру, L-410 можно летать, а Як-52 нельзя?

Если рассматривать средства ПВО, то им абсолютно все равно, какой класс у самолета и его вес. Режим как был, так и сохраняется. И точно такой же риск остается и для любых других самолетов, которые находятся в воздухе. После введения плана «Ковер» все летательные аппараты без исключения должны покинуть опасную территорию или приземлиться.

Росавиация и Минтранс получили от Минобороны представление об особом режиме в Московской воздушной области в конце мая 2026 года. В предложении говорилось, что ограничения не затронут, например, полеты санитарной авиации, воздушных судов для авиационно-химических работ или мониторинга. Теперь вопрос в том, как будет трактоваться введенная мера, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов RunAvia для беспилотных и легких воздушных судов Андрей Патраков:

«Положительным моментом может стать то, что границы этой области значительно сузили, практически до размеров Московской области с частью прилегающих. Предыдущая версия включала территории до границы с Белоруссией. Ограничение, которое вводится, распространяется на все воздушные суда определенного класса, и отдельно не прописано, мол, самолеты запрещаем, а вертолеты, автожиры или парапланы можно будет летать. Поэтому для тех, кто попадает в эту зону, будет действовать ограничение деятельности, либо им нужно перемещаться в другой регион. Я видел, уже есть объявления о хранении в других частях страны, где дешевле размещаться.

Самое, мне кажется, главное будет определять именно интенсивность атак с применением беспилотных судов, имеется в виду атаки на Москву, которые в последнее время только участились. Мне кажется, чем больше ситуация будет усугубляться, тем сильнее будут ограничивать и находить другие варианты применения. Даже здесь есть исключения для государственной и экспериментальной авиации, но на практике могут и их тоже ограничить, потому что у нас зачастую важнее правоприменительная практика работает, а не то, как написано в документе».

Как писал “Ъ”, запрет на легкие самолеты в московской воздушной зоне затронет до 1 тыс. пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов. Эксперты соглашаются, что после волны банкротств может серьезно пострадать аэродромная инфраструктура.

Александра Абанькова