Вэнс рассказал, в чем видит смысл критики США папой римским
Папа римский Лев XIV, критикуя политику США, пытается побудить политиков соблюдать баланс между законом и милосердием. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CBS.
Фото: Spencer Platt / Pool / Reuters
«Папа Лев XIV пытается побудить всех нас, будь то республиканцы или демократы, найти правильный баланс между соблюдением закона и милосердием к другим. В администрации Трампа мы стараемся это делать. Мы не всегда будем соглашаться с критикой папы Льва XIV, но как христианин и католик я воспринимаю его как очень важный моральный авторитет»,— заявил вице-президент.
Господин Вэнс напомнил, что понтифик также говорил о праве государства на защищенные границы. Также вице-президент напомнил недавние слова папы о важности для мигрантов интегрироваться в общество.
Тему интеграции мигрантов папа Лев XIV поднимал во время недавней поездки в Испанию. Понтифик 12 июня встречался с представителями организаций, занимающихся помощью мигрантам. Тогда он назвал интеграцию мигрантов «взаимным путем». «Тот, кто прибывает, учится обживать новую землю, а тот, кто принимает, учится расширять собственный дом, не размывая своей идентичности»,— заявил понтифик.
Миграционная политика Дональда Трампа неоднократно подвергалась критике со стороны Ватикана. Папа Франциск, предшественник Льва XIV, критиковал господина Трампа во время его первого президентского срока, когда он планировал построить на американо-мексиканской границе барьеры. Лев XIV, первый американец на Святом престоле, называл обращение с мигрантами в США бесчеловечным.
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Новый папа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV, первый американец на Святом престоле, с самого начала своего понтификата в мае 2025 года отмечается активной позицией по вопросам миграции и критикой конкретных действий США в этой сфере, называя обращение с мигрантами бесчеловечным. Его предшественник, папа Франциск, также критиковал миграционную политику Дональда Трампа, когда тот планировал строительство барьеров на американо-мексиканской границе. Защита прав мигрантов была приоритетом и для папы Франциска, который посещал места их прибытия, такие как Лампедуза и Лесбос.
Лев XIV также неоднократно высказывался по поводу международной политики, в частности, осуждая агрессию США и Израиля против Ирана и призывая к миру и переговорам. Эти заявления вызвали открытый конфликт с Дональдом Трампом, который называл понтифика «слабым во внешней политике» и «слишком либеральным». В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс, будучи католиком, хоть и не всегда согласен с критикой папы, воспринимает его как важный моральный авторитет, при этом призывая Ватикан сосредоточиться на вопросах морали, а не политики.
Позиция Льва XIV по отношению к Дональду Трампу, сделавшая понтифика антагонистом этой ведущей фигуры ультраправого лагеря, находит отклик у значительной части общества, в том числе и у католиков. Это может стать серьезной проблемой для Белого дома, поскольку активность папы может иметь значительный вес для его паствы, а его избрание в целом стало неожиданностью, так как он не был в числе фаворитов до голосования.