Вэнс рассказал, в чем видит смысл критики США папой римским

Папа римский Лев XIV, критикуя политику США, пытается побудить политиков соблюдать баланс между законом и милосердием. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CBS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Spencer Platt / Pool / Reuters Фото: Spencer Platt / Pool / Reuters

«Папа Лев XIV пытается побудить всех нас, будь то республиканцы или демократы, найти правильный баланс между соблюдением закона и милосердием к другим. В администрации Трампа мы стараемся это делать. Мы не всегда будем соглашаться с критикой папы Льва XIV, но как христианин и католик я воспринимаю его как очень важный моральный авторитет»,— заявил вице-президент.

Господин Вэнс напомнил, что понтифик также говорил о праве государства на защищенные границы. Также вице-президент напомнил недавние слова папы о важности для мигрантов интегрироваться в общество.

Тему интеграции мигрантов папа Лев XIV поднимал во время недавней поездки в Испанию. Понтифик 12 июня встречался с представителями организаций, занимающихся помощью мигрантам. Тогда он назвал интеграцию мигрантов «взаимным путем». «Тот, кто прибывает, учится обживать новую землю, а тот, кто принимает, учится расширять собственный дом, не размывая своей идентичности»,— заявил понтифик.

Миграционная политика Дональда Трампа неоднократно подвергалась критике со стороны Ватикана. Папа Франциск, предшественник Льва XIV, критиковал господина Трампа во время его первого президентского срока, когда он планировал построить на американо-мексиканской границе барьеры. Лев XIV, первый американец на Святом престоле, называл обращение с мигрантами в США бесчеловечным.