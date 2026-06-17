Для стали не хватает зданий

Спрос на металлоконструкции в строительстве в 2026 году может упасть на 20–30%, а объем построенных так объектов — примерно на 10%. Дорогое финансирование и задержки с поставками оборудования приводят к переносу сроков реализации проектов. Производители металлоконструкций ожидают, что к началу 2027 года с рынка начнут уходить недостаточно эффективные предприятия.

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Объем нежилого строительства из металлоконструкций сократится в 2026 году на 9,7% год к году, до 23,9 млн кв. м. Восстановление может начаться в 2027 году, но уровня 2025 года (26,4 млн кв. м) сегмент достигнет только к 2030 году. Такой прогноз огласили эксперты «Текарт» 17 июня на заводе «Северстали» в Обнинске.

Ситуация в отрасли производства стальных конструкций достаточно сложная, говорит директор «Северсталь Стальные Решения» Дмитрий Манаков. По его словам, это связано со снижением количества проектов на стадии реализации, многие из которых сдвигаются по срокам из-за проблем с финансированием и задержек поставок основного оборудования, вызванных санкциями. Как отмечает господин Манаков, несмотря на общее падение спроса, мощности «Северсталь Стальные Решения» загружены полностью до октября включительно, а контракты подписываются до конца года.

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По словам Дмитрия Манакова, сегодня некоторые собственники принимают решения о выходе из бизнеса или перепрофилировании, но появляются новые участники — например, машиностроительные заводы. В результате, поясняет он, выбывающие мощности замещаются новыми, однако спрос падает, что приводит к ценовому демпингу. По оценке топ-менеджера, стоимость металлоконструкций за первое полугодие снизилась примерно на 25–30%.

Управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин говорит, что текущее снижение строительства на металлокаркасе стало результатом завершения большого цикла крупных инфраструктурных и промышленных проектов, запущенных в предыдущие годы, на смену которым не пришло сопоставимое количество новых строек. Спад, продолжает он, усугубляется макроэкономическими условиями: высокая ключевая ставка делает кредитные ресурсы недоступными. Заказчики сокращают свои инвестиционные программы, а на фоне перегретого предложения и выхода на рынок китайских производителей стоимость металлоконструкций снижается, добавляет господин Ваулин. Владимир Чернов из Freedom Global отмечает, что металлоконструкции широко используются в объектах, где заказчики сильно зависят от стоимости кредита и сроков окупаемости.

По оценкам Григория Ваулина, в 2026 году емкость российского рынка металлоконструкций может сократиться на 20–30% год к году, до примерно 4 млн тонн.

В первом квартале спрос на стальной прокат для выпуска металлоконструкций в строительстве упал на 17%, до около 1,2 млн тонн.

Одновременно, говорит господин Ваулин, меняется структура спроса: все больший вес приобретает промышленное строительство — индустриальные объекты (41% спроса), энергетика (27%) и нефтегазовая отрасль (23%), тогда как на гражданскую инфраструктуру придется лишь 9% потребления.

Директор по развитию рыночного спроса Evraz Дмитрий Еремеев ждет, что в 2026 году потребление металлопроката для металлоконструкций снизится на 12%, до 5 млн тонн, и, возможно, будет еще ниже. В то же время, по его словам, коэффициент здоровья отрасли стального строительства Evraz Steel в апреле—мае впервые с июня 2025 года показал небольшой рост, и дальнейшее снижение ключевой ставки может дать импульс рынку, разморозив приостановленные проекты. Григорий Ваулин считает, что основным драйвером среднесрочного роста станет реализация огромного объема отложенного спроса, сформировавшегося в 2025–2027 годы. По словам Дмитрия Манакова, если до конца 2026 года — начала 2027 года ситуация кардинально не изменится (а значительного улучшения не ожидается), рынок ждет усиление оттока неэффективных предприятий. Этот процесс освободит место более эффективным игрокам, сумевшим адаптироваться к новым условиям, отмечает топ-менеджер.

Полина Трифонова, Дарья Андрианова