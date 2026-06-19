Понять и помочь

В Улан-Удэ прошел большой форум, посвященный паллиативной помощи — теме очень сложной и порой даже для врачей не очень понятной. Один из докладов кажется особенно важным. Главный внештатный специалист по детской паллиативной помощи Приморья Алина Волкова показала на примере своего края, что хосписам и выездному паллиативу гораздо проще развиваться с привлечением помощи некоммерческого сектора — финансовой, организационной и просветительской.

Образовательный паллиативный медицинский форум — ежегодное мероприятие, которое устраивает Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи. Форум кочует по федеральным округам — нынешний, одиннадцатый, объединил в Улан-Удэ специалистов Дальневосточного округа.

У каждого региона — свои проблемы, на Дальнем Востоке это большие расстояния и труднодоступность многих территорий. Но по масштабу и темам форум можно называть общероссийским. С докладами выступили, онлайн и очно, главный внештатный специалист Минздрава РФ по паллиативной помощи Диана Невзорова, ее коллега по детскому паллиативу Елена Полевиченко, заведующая паллиативом Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена Гузель Абузарова, другие московские и региональные специалисты.

На паллиативную помощь государство обращает в последние годы особое внимание, в этой сфере много делается, она быстро растет. Но это во многом эффект низкой базы. Государственная медицина обнаруживает все новых детей, которым нужна паллиативная помощь и о существовании которых она просто не знала. А сам паллиатив с большим трудом избавляется от клейма «для тех, кому недолго осталось». Мы много раз писали, что это совсем не так, но ведь убеждения меняются медленно.

Как сделать помощь более эффективной? Как раз об этом и рассказывала Алина Волкова. Она не только главный внештатный специалист, но также создатель и руководитель паллиативного отделения Краевой детской клинической больницы №2 во Владивостоке — первого в Приморье. Русфонд сотрудничает с отделением. Три года назад я рассказывал, как там все организовано. Очень уютно и не по-больничному, а чисто количественно — десять стационарных коек плюс выездная бригада. «Этого достаточно для всего Приморья»,— говорила тогда Алина. Сейчас в отделении уже 25 коек и две выездные бригады — плюс еще четыре бригады в других городах. Потому что три года назад детей с паллиативным статусом было 117, теперь — 219.

Новые койки и бригады созданы за счет регионального бюджета, а вот с выявлением детей, которым все это нужно, Приморью помог некоммерческий сектор. Уже пять лет Волкова вместе с местным НКО «Восток» на средства гранта губернатора (2,5 млн руб. в год) организует обучающие семинары для врачей и родителей, помогает родителям получить юридическую, психологическую помощь. «Это позволило убрать страхи, объяснить, что паллиатив не приговор, и ускорить выявление детей, которым нужна помощь»,— говорит Волкова.

Но потребности в паллиативе растут, а государственная машина крутится медленно. Благотворительные финансы помогают ускорить дело. Русфонд привлекает спонсоров для оборудования отделения, покупает детям средства реабилитации, которые еще не стали общеупотребительными,— например, низкопрофильные гастростомы (выглядят как пуговка на коже, ничего не торчит) или «растущие» вместе с ребенком коляски.

Примерно так это сотрудничество и работает. После доклада многие коллеги подходили к Алине Волковой и просили рассказать поподробнее.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»