Умер рок-саксофонист и сооснователь группы Chicago Уолтер Паразайдер

Уолтер Паразайдер, один из основателей культовой рок-группы Chicago, умер в возрасте 81 года. Об этом TMZ сообщила его жена Джеклин. По данным издания, господин Паразайдер умер у себя дома после шести лет борьбы с болезнью Альцгеймера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уолтер Паразайдер

Фото: Suzanne Cordeiro / FilmMagic / Getty Images Уолтер Паразайдер

Фото: Suzanne Cordeiro / FilmMagic / Getty Images

Смерть музыканта подтвердила и его дочь Фелиша. «Мой отец, мой герой ушел. Не будет больше боли. Не будет больше борьбы… Это худший год из последних шести… И я благодарна, что мой папа больше не мучается»,— написала она в своем аккаунте в соцсетях.

В 1967 году господин Паразайдер вместе со своими друзьями основал в Чикаго рок-группу под названием Big Thong. Позже она была переименована в Chicago Transit Authority и еще позже — просто в Chicago.

Группа выпустила около четырех десятков альбомов и, по данным издания Deadline, продала более 100 млн дисков. Альбомы группы трижды (в 1976, 1982 и 1988 годах) возглавляли список Billboard Hot 100. В 2016 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Николай Зубов