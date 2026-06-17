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«Норден» охладит Елец

Новгородские бизнесмены готовятся к строительству фабрики мороженого в липецкой ОЭЗ

«Ъ-Черноземье» стали известны подробности инвестиционного проекта ООО «Норден» с бенефициарами из Великого Новгородда по строительству на елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» предприятия по производству мороженого и пищевого льда. Объем инвестиций составит не менее 1,6 млрд руб., проект предполагает поэтапную реализацию и выход на мощность до 30 тыс. т продукции в год. Эксперты отмечают, что завод способен занять заметную долю российского рынка, однако ему предстоит конкурировать в уже сформированных сегментах.

Заявленный в липецкой ОЭЗ проект может стать одним из крупных игроков рынка мороженного РФ

Заявленный в липецкой ОЭЗ проект может стать одним из крупных игроков рынка мороженного РФ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Черноземье» гендиректор ООО «Норден» Андрей Кудряшов, под фабрику мороженого в Липецкой области уже выделен участок площадью около 4,5 га на елецкой площадке ОЭЗ. Предполагается три очереди строительства, после ввода которых мощность предприятия может достичь 30 тыс. т продукции в год. До конца года в компании намерены подготовить и утвердить проектно-сметную документацию, после чего приступить к строительству. Ввод первых мощностей запланирован на 2028–2029 годы. Выпуск мороженого и пищевого льда ориентирован на розничные сети и общепит.

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Соглашение о реализации проекта фабрики мороженого подписали с «Норден» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в правительстве Липецкой области. По словам господина Кудряшова, заявленные 1,6 млрд руб. являются минимальным объемом вложений. Финансирование проекта предполагается за счет собственных и заемных средств.

«Около 30–40% составят собственные инвестиции, остальное — банковское финансирование. Не исключаю, что доля собственных средств будет выше»,— отметил он. Инвестор рассчитывает использовать местную сырьевую базу: закупать молоко, масло и другие ингредиенты у производителей Липецкой и Воронежской областей, чтобы сократить логистические издержки.

Необходимость в новой площадке объясняют ограничениями существующего производства в Великом Новгороде. Сейчас «Норден» выпускает там около 6–7 тыс. т мороженого в год, производит пищевой лед, фасует замороженные овощи и выпекает вафельные стаканчики.

Однако дальнейшее расширение, по словам гендиректора, сдерживается нехваткой территории и ограниченной пропускной способностью площадки.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов назвал проект важным для диверсификации экономики региона: он может помочь развитию смежных отраслей, включая логистику и торговлю. Подготовку кадров для нового производства планируется вести с использованием возможностей образовательного кластера «Агрохимбиотех» в Ельце.

По данным Rusprofile, ООО «Норден» зарегистрировано на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» в январе 2026 года. Основной вид деятельности — производство мороженого. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владельцами в равных долях являются Александр Федоров и гендиректор компании Андрей Кудряшов. Им также принадлежат новгородские ООО «Пломбир» и ООО «НБН-Пломбир». Последнее по итогам 2025 года получило выручку в размере 1,2 млрд руб. при чистой прибыли 19 млн руб.

«Итоговый объем выводит предприятие в число крупных игроков российского рынка. Это уже масштаб федерального производителя, а не регионального бизнеса. Место на рынке для нового игрока есть, но не за счет роста потребления мороженого. Основной способ занять место — отбирать долю рынка у конкурентов, работать под собственными торговыми марками сетей, развивать экспорт в страны СНГ. Преимущества проекта — использование местного сырья и статус резидента ОЭЗ "Липецк"»,— рассказала заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Гусева:

«Соответственно, будут присутствовать налоговые льготы, льготы по имущественным налогам, снижение затрат на инфраструктуру, что значительно улучшает экономику проекта. Это не венчурная история с быстрым ростом, а классический промышленный проект. Самым сложным будет не построить завод, а продать 30 тыс. т мороженого. Именно от продаж будет зависеть срок окупаемости проекта, который предварительно может составить не менее 8–10 лет».

Липецкий бизнес-эксперт, кандидат экономических наук Игорь Тиньков отмечает, что рынок мороженого «уже сформирован», а успех новых проектов зависит от эффективности управления: «Важны профессионализм команды, маркетинг и позиционирование, объективное соотношение цены и качества».

«Перспективы есть, в том числе на внешних рынках. В свое время интерес к российскому мороженому проявляли китайские партнеры»,— считает эксперт.

Вместе с тем он напоминает, что отрасль требовательна к технологическому оснащению, и именно по этому критерию «Липецкий хладокомбинат» существенно снизил свои позиции на рынке.

Что стало с банкротным делом «Липецкого хладокомбината»

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский соглашается, что российский рынок мороженого остается высококонкурентным. По его словам, после рекордного 2024 года объем производства в стране несколько снизился, однако даже при текущих показателях проект мощностью 30 тыс. т способен обеспечить около 5% общероссийского выпуска. «Это крупное производство, которое может занять сильные позиции на региональном уровне. Однако уникального предложения для рынка пока не заявлено, а значит, компании придется конкурировать в уже сложившихся сегментах, где предложение достаточно насыщено»,— отметил эксперт.

Другим фактором риска господин Жарский считает отсутствие собственной сырьевой базы. По его словам, значительная часть крупных игроков интегрирована с агропромышленным комплексом (АПК) и обеспечивает себя молоком самостоятельно, а зависимость от внешних поставщиков «может негативно сказаться на себестоимости продукции».

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ФОТОГАЛЕРЕЯ Как работает производство мороженого под Воронежем 7958176

Анна Швечикова

Фотогалерея

Как работает производство мороженого под Воронежем

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После созревания смесь поступает в промышленные фризеры, где одновременно замораживается до –10°С, перемешивается и насыщается воздухом для получения мягкой текстуры. Затем мороженое формуется, делится на порции и отправляется в камеру шоковой заморозки (при температуре –30°С), после — поступает на упаковочную линию. Этот процесс проходит в максимально короткое время, чтобы сохранить стабильную температуру и предотвратить подтаивание продукта. На фото: подвешенное мороженое на конвейере

После созревания смесь поступает в промышленные фризеры, где одновременно замораживается до –10°С, перемешивается и насыщается воздухом для получения мягкой текстуры. Затем мороженое формуется, делится на порции и отправляется в камеру шоковой заморозки (при температуре –30°С), после — поступает на упаковочную линию. Этот процесс проходит в максимально короткое время, чтобы сохранить стабильную температуру и предотвратить подтаивание продукта. На фото: подвешенное мороженое на конвейере

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Производство мороженого — это длительный многоступенчатый процесс, включающий приемку и проверку ингредиентов, их подготовку, смешивание, заморозку, формование, упаковку и доставку. На фото: лента конвейера с готовым мороженым без глазури

Производство мороженого — это длительный многоступенчатый процесс, включающий приемку и проверку ингредиентов, их подготовку, смешивание, заморозку, формование, упаковку и доставку. На фото: лента конвейера с готовым мороженым без глазури

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На предприятии отмечают, что каждый этап производства мороженого требует точной координации для обеспечения стабильного качества продукта. При соответствии стандартам подобранные заранее ингредиенты направляются в варочный цех. На фото: чаны для производства мороженого

На предприятии отмечают, что каждый этап производства мороженого требует точной координации для обеспечения стабильного качества продукта. При соответствии стандартам подобранные заранее ингредиенты направляются в варочный цех. На фото: чаны для производства мороженого

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В варочном цехе ингредиенты соединяются по разработанной рецептуре. Смесь нагревается до заданной температуры, затем проходит пастеризацию для уничтожения микроорганизмов, быстро охлаждается, гомогенизируется для однородной текстуры и по трубопроводам поступает на следующий этап — созревание. На фото: чан для производства мороженого

В варочном цехе ингредиенты соединяются по разработанной рецептуре. Смесь нагревается до заданной температуры, затем проходит пастеризацию для уничтожения микроорганизмов, быстро охлаждается, гомогенизируется для однородной текстуры и по трубопроводам поступает на следующий этап — созревание. На фото: чан для производства мороженого

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Созревание — выдержка приготовленной смеси будущего мороженого при низкой температуре от 4 до 24 часов. Этот процесс позволяет ингредиентам полностью взаимодействовать, улучшает вкус, аромат и структуру будущего мороженого, делая его нежным и насыщенным по консистенции. На фото: чан с молоком для производства мороженого

Созревание — выдержка приготовленной смеси будущего мороженого при низкой температуре от 4 до 24 часов. Этот процесс позволяет ингредиентам полностью взаимодействовать, улучшает вкус, аромат и структуру будущего мороженого, делая его нежным и насыщенным по консистенции. На фото: чан с молоком для производства мороженого

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед упаковкой часть мороженого (например, эскимо) погружают в теплую шоколадную глазурь, с орехами или без. Разница температур позволяет глазури мгновенно застыть на поверхности, сохранив нежную текстуру внутри. На фото: мороженое перед и после покрытия шоколадной глазурью

Перед упаковкой часть мороженого (например, эскимо) погружают в теплую шоколадную глазурь, с орехами или без. Разница температур позволяет глазури мгновенно застыть на поверхности, сохранив нежную текстуру внутри. На фото: мороженое перед и после покрытия шоколадной глазурью

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Шоколадная глазурь отличается составом от обычного шоколада: в нем используется какао-масло, придающее плотность и хруст, в глазури — какао-порошок и сливочное масло, которые дают мягкую и тающую консистенцию. Такая текстура сохраняется при надкусывании и обеспечивает яркий вкус десерта

Шоколадная глазурь отличается составом от обычного шоколада: в нем используется какао-масло, придающее плотность и хруст, в глазури — какао-порошок и сливочное масло, которые дают мягкую и тающую консистенцию. Такая текстура сохраняется при надкусывании и обеспечивает яркий вкус десерта

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Технологический процесс требует не только современного оборудования, но и участия квалифицированных операторов. Они следят за работой машин, регулируют параметры и обеспечивают бесперебойность производства

Технологический процесс требует не только современного оборудования, но и участия квалифицированных операторов. Они следят за работой машин, регулируют параметры и обеспечивают бесперебойность производства

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Даже при высокой автоматизации важную роль играют люди, контролирующие каждый этап. Они следят за качеством ингредиентов, соблюдением рецептуры, чтобы вкус мороженого был неизменным в каждой партии

Даже при высокой автоматизации важную роль играют люди, контролирующие каждый этап. Они следят за качеством ингредиентов, соблюдением рецептуры, чтобы вкус мороженого был неизменным в каждой партии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Автоматические линии позволяют выпускать тысячи порций мороженого в день с одинаковым вкусом и текстурой, но все операции проходят под контролем работников, обеспечивающих качество готовой продукции. На фото: вафельные рожки для мороженого

Автоматические линии позволяют выпускать тысячи порций мороженого в день с одинаковым вкусом и текстурой, но все операции проходят под контролем работников, обеспечивающих качество готовой продукции. На фото: вафельные рожки для мороженого

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Готовое мороженое упаковывается на автоматизированных линиях, где каждая упаковка получает маркировку с информацией о продукте, сроке годности и другие обязательные по закону данные

Готовое мороженое упаковывается на автоматизированных линиях, где каждая упаковка получает маркировку с информацией о продукте, сроке годности и другие обязательные по закону данные

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После индивидуальной упаковки мороженое распределяют в коробки, которые предназначены для хранения и перевозки

После индивидуальной упаковки мороженое распределяют в коробки, которые предназначены для хранения и перевозки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Процесс укладки мороженого в коробки выполняется вручную: от сборки тары и подсчета количества до окончательного запечатывания. Предприятию это позволяет гибко подходить к упаковке партий различного объема

Процесс укладки мороженого в коробки выполняется вручную: от сборки тары и подсчета количества до окончательного запечатывания. Предприятию это позволяет гибко подходить к упаковке партий различного объема

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Размер и форма коробок подбираются для плотного размещения в морозильных камерах и удобной транспортировки. Упаковка должна быть прочной, чтобы сохранить целостность продукта

Размер и форма коробок подбираются для плотного размещения в морозильных камерах и удобной транспортировки. Упаковка должна быть прочной, чтобы сохранить целостность продукта

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Индивидуальная упаковка мороженого разработана так, чтобы удобно размещаться в коробках. Количество порций соответствует потребностям торговых точек и обеспечивает оптимальную оборачиваемость товара

Индивидуальная упаковка мороженого разработана так, чтобы удобно размещаться в коробках. Количество порций соответствует потребностям торговых точек и обеспечивает оптимальную оборачиваемость товара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Коробки по автоматической линии поступают в морозильную камеру длительного хранения, где поддерживается температура, необходимая для сохранения качества продукта

Коробки по автоматической линии поступают в морозильную камеру длительного хранения, где поддерживается температура, необходимая для сохранения качества продукта

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудники формируют палеты, оборачивают их пленкой для устойчивости при транспортировке

Сотрудники формируют палеты, оборачивают их пленкой для устойчивости при транспортировке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Этапы производства могут различаться в зависимости от вида мороженого и используемой технологии, но общая последовательность процесса остается неизменной

Этапы производства могут различаться в зависимости от вида мороженого и используемой технологии, но общая последовательность процесса остается неизменной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мороженое с предприятия под Воронежем (КФХ «Сытный край», бренд «Ошка») поставляется в рефрижераторах в Воронежскую, Липецкую, Курскую, Белгородскую, Тамбовскую, Московскую, Тульскую, Волгоградскую, Ростовскую области Луганскую и Донецкую народные республики РФ. Доставка осуществляется при температуре –18°С

Мороженое с предприятия под Воронежем (КФХ «Сытный край», бренд «Ошка») поставляется в рефрижераторах в Воронежскую, Липецкую, Курскую, Белгородскую, Тамбовскую, Московскую, Тульскую, Волгоградскую, Ростовскую области Луганскую и Донецкую народные республики РФ. Доставка осуществляется при температуре –18°С

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Крестьянско-фермерское хозяйство «Сытный край» в Воронежской области работает с 1997 года. Производственная площадка находится в селе Землянск, примерно в 40 километрах от Воронежа. Здесь производят широкий ассортимент молочной продукции. Производство мороженого под брендом «Ошка» началось в 2015 году

Крестьянско-фермерское хозяйство «Сытный край» в Воронежской области работает с 1997 года. Производственная площадка находится в селе Землянск, примерно в 40 километрах от Воронежа. Здесь производят широкий ассортимент молочной продукции. Производство мороженого под брендом «Ошка» началось в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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После созревания смесь поступает в промышленные фризеры, где одновременно замораживается до –10°С, перемешивается и насыщается воздухом для получения мягкой текстуры. Затем мороженое формуется, делится на порции и отправляется в камеру шоковой заморозки (при температуре –30°С), после — поступает на упаковочную линию. Этот процесс проходит в максимально короткое время, чтобы сохранить стабильную температуру и предотвратить подтаивание продукта. На фото: подвешенное мороженое на конвейере

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Производство мороженого — это длительный многоступенчатый процесс, включающий приемку и проверку ингредиентов, их подготовку, смешивание, заморозку, формование, упаковку и доставку. На фото: лента конвейера с готовым мороженым без глазури

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На предприятии отмечают, что каждый этап производства мороженого требует точной координации для обеспечения стабильного качества продукта. При соответствии стандартам подобранные заранее ингредиенты направляются в варочный цех. На фото: чаны для производства мороженого

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В варочном цехе ингредиенты соединяются по разработанной рецептуре. Смесь нагревается до заданной температуры, затем проходит пастеризацию для уничтожения микроорганизмов, быстро охлаждается, гомогенизируется для однородной текстуры и по трубопроводам поступает на следующий этап — созревание. На фото: чан для производства мороженого

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Созревание — выдержка приготовленной смеси будущего мороженого при низкой температуре от 4 до 24 часов. Этот процесс позволяет ингредиентам полностью взаимодействовать, улучшает вкус, аромат и структуру будущего мороженого, делая его нежным и насыщенным по консистенции. На фото: чан с молоком для производства мороженого

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед упаковкой часть мороженого (например, эскимо) погружают в теплую шоколадную глазурь, с орехами или без. Разница температур позволяет глазури мгновенно застыть на поверхности, сохранив нежную текстуру внутри. На фото: мороженое перед и после покрытия шоколадной глазурью

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Шоколадная глазурь отличается составом от обычного шоколада: в нем используется какао-масло, придающее плотность и хруст, в глазури — какао-порошок и сливочное масло, которые дают мягкую и тающую консистенцию. Такая текстура сохраняется при надкусывании и обеспечивает яркий вкус десерта

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Технологический процесс требует не только современного оборудования, но и участия квалифицированных операторов. Они следят за работой машин, регулируют параметры и обеспечивают бесперебойность производства

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Даже при высокой автоматизации важную роль играют люди, контролирующие каждый этап. Они следят за качеством ингредиентов, соблюдением рецептуры, чтобы вкус мороженого был неизменным в каждой партии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Автоматические линии позволяют выпускать тысячи порций мороженого в день с одинаковым вкусом и текстурой, но все операции проходят под контролем работников, обеспечивающих качество готовой продукции. На фото: вафельные рожки для мороженого

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Готовое мороженое упаковывается на автоматизированных линиях, где каждая упаковка получает маркировку с информацией о продукте, сроке годности и другие обязательные по закону данные

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После индивидуальной упаковки мороженое распределяют в коробки, которые предназначены для хранения и перевозки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Процесс укладки мороженого в коробки выполняется вручную: от сборки тары и подсчета количества до окончательного запечатывания. Предприятию это позволяет гибко подходить к упаковке партий различного объема

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Размер и форма коробок подбираются для плотного размещения в морозильных камерах и удобной транспортировки. Упаковка должна быть прочной, чтобы сохранить целостность продукта

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Индивидуальная упаковка мороженого разработана так, чтобы удобно размещаться в коробках. Количество порций соответствует потребностям торговых точек и обеспечивает оптимальную оборачиваемость товара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Коробки по автоматической линии поступают в морозильную камеру длительного хранения, где поддерживается температура, необходимая для сохранения качества продукта

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудники формируют палеты, оборачивают их пленкой для устойчивости при транспортировке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Этапы производства могут различаться в зависимости от вида мороженого и используемой технологии, но общая последовательность процесса остается неизменной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мороженое с предприятия под Воронежем (КФХ «Сытный край», бренд «Ошка») поставляется в рефрижераторах в Воронежскую, Липецкую, Курскую, Белгородскую, Тамбовскую, Московскую, Тульскую, Волгоградскую, Ростовскую области Луганскую и Донецкую народные республики РФ. Доставка осуществляется при температуре –18°С

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Крестьянско-фермерское хозяйство «Сытный край» в Воронежской области работает с 1997 года. Производственная площадка находится в селе Землянск, примерно в 40 километрах от Воронежа. Здесь производят широкий ассортимент молочной продукции. Производство мороженого под брендом «Ошка» началось в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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