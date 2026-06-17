«Норден» охладит Елец

«Ъ-Черноземье» стали известны подробности инвестиционного проекта ООО «Норден» с бенефициарами из Великого Новгородда по строительству на елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» предприятия по производству мороженого и пищевого льда. Объем инвестиций составит не менее 1,6 млрд руб., проект предполагает поэтапную реализацию и выход на мощность до 30 тыс. т продукции в год. Эксперты отмечают, что завод способен занять заметную долю российского рынка, однако ему предстоит конкурировать в уже сформированных сегментах.

Заявленный в липецкой ОЭЗ проект может стать одним из крупных игроков рынка мороженного РФ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Черноземье» гендиректор ООО «Норден» Андрей Кудряшов, под фабрику мороженого в Липецкой области уже выделен участок площадью около 4,5 га на елецкой площадке ОЭЗ. Предполагается три очереди строительства, после ввода которых мощность предприятия может достичь 30 тыс. т продукции в год. До конца года в компании намерены подготовить и утвердить проектно-сметную документацию, после чего приступить к строительству. Ввод первых мощностей запланирован на 2028–2029 годы. Выпуск мороженого и пищевого льда ориентирован на розничные сети и общепит.

Соглашение о реализации проекта фабрики мороженого подписали с «Норден» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в правительстве Липецкой области. По словам господина Кудряшова, заявленные 1,6 млрд руб. являются минимальным объемом вложений. Финансирование проекта предполагается за счет собственных и заемных средств.

«Около 30–40% составят собственные инвестиции, остальное — банковское финансирование. Не исключаю, что доля собственных средств будет выше»,— отметил он. Инвестор рассчитывает использовать местную сырьевую базу: закупать молоко, масло и другие ингредиенты у производителей Липецкой и Воронежской областей, чтобы сократить логистические издержки.

Необходимость в новой площадке объясняют ограничениями существующего производства в Великом Новгороде. Сейчас «Норден» выпускает там около 6–7 тыс. т мороженого в год, производит пищевой лед, фасует замороженные овощи и выпекает вафельные стаканчики.

Однако дальнейшее расширение, по словам гендиректора, сдерживается нехваткой территории и ограниченной пропускной способностью площадки.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов назвал проект важным для диверсификации экономики региона: он может помочь развитию смежных отраслей, включая логистику и торговлю. Подготовку кадров для нового производства планируется вести с использованием возможностей образовательного кластера «Агрохимбиотех» в Ельце.

По данным Rusprofile, ООО «Норден» зарегистрировано на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» в январе 2026 года. Основной вид деятельности — производство мороженого. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владельцами в равных долях являются Александр Федоров и гендиректор компании Андрей Кудряшов. Им также принадлежат новгородские ООО «Пломбир» и ООО «НБН-Пломбир». Последнее по итогам 2025 года получило выручку в размере 1,2 млрд руб. при чистой прибыли 19 млн руб.

«Итоговый объем выводит предприятие в число крупных игроков российского рынка. Это уже масштаб федерального производителя, а не регионального бизнеса. Место на рынке для нового игрока есть, но не за счет роста потребления мороженого. Основной способ занять место — отбирать долю рынка у конкурентов, работать под собственными торговыми марками сетей, развивать экспорт в страны СНГ. Преимущества проекта — использование местного сырья и статус резидента ОЭЗ "Липецк"»,— рассказала заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Гусева:

«Соответственно, будут присутствовать налоговые льготы, льготы по имущественным налогам, снижение затрат на инфраструктуру, что значительно улучшает экономику проекта. Это не венчурная история с быстрым ростом, а классический промышленный проект. Самым сложным будет не построить завод, а продать 30 тыс. т мороженого. Именно от продаж будет зависеть срок окупаемости проекта, который предварительно может составить не менее 8–10 лет».

Липецкий бизнес-эксперт, кандидат экономических наук Игорь Тиньков отмечает, что рынок мороженого «уже сформирован», а успех новых проектов зависит от эффективности управления: «Важны профессионализм команды, маркетинг и позиционирование, объективное соотношение цены и качества».

«Перспективы есть, в том числе на внешних рынках. В свое время интерес к российскому мороженому проявляли китайские партнеры»,— считает эксперт.

Вместе с тем он напоминает, что отрасль требовательна к технологическому оснащению, и именно по этому критерию «Липецкий хладокомбинат» существенно снизил свои позиции на рынке.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский соглашается, что российский рынок мороженого остается высококонкурентным. По его словам, после рекордного 2024 года объем производства в стране несколько снизился, однако даже при текущих показателях проект мощностью 30 тыс. т способен обеспечить около 5% общероссийского выпуска. «Это крупное производство, которое может занять сильные позиции на региональном уровне. Однако уникального предложения для рынка пока не заявлено, а значит, компании придется конкурировать в уже сложившихся сегментах, где предложение достаточно насыщено»,— отметил эксперт.

Другим фактором риска господин Жарский считает отсутствие собственной сырьевой базы. По его словам, значительная часть крупных игроков интегрирована с агропромышленным комплексом (АПК) и обеспечивает себя молоком самостоятельно, а зависимость от внешних поставщиков «может негативно сказаться на себестоимости продукции».

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Анна Швечикова