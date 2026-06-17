АТОР сообщила о снижении новых бронирований в Крыму на 25–50%
Число новых бронирований отелей в Крыму из-за логистических проблем сократилось на 25–50%, но массового отказа от уже запланированного отдыха туроператоры не фиксируют, сообщила Ассоциация туроператоров России.
По данным туроператора «Дельфин», сейчас количество новых бронирований примерно на 25% ниже обычного уровня. Согласно статистике АЛЕАН, число новых заявок уменьшилось по сравнению с маем на 50%. У туроператора «Мультитур» темпы бронирования снизились в два раза.
Массового отказа от поездок в Крым туроператоры не наблюдают. В «Интуристе» сообщили, что большая часть клиентов сохраняет планы на отдых. В «Мультитуре» долю отмен оценивают в 25–30%. В АЛЕАН подтвердили, что отмены есть, но с каждым днем их становится меньше.
Снижение интереса к отдыху в Крыму наблюдается с весны 2022 года, причём в 2023 году спрос снизился ещё на 37%. При этом отельеры в Крыму предлагали скидки до 40% для привлечения туристов. Основными причинами сокращения числа бронирований и турпотока являются логистические сложности, транспортные ограничения, а также опасения относительно безопасности и общий информационный фон.
Власти Крыма и Севастополя обращались к правительству РФ с просьбой о поддержке туротрасли, в том числе просили возобновить программу туристического кешбэка и выделить средства. В 2023 году из федерального бюджета было выделено 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли Крыма, большая часть которых должна была компенсировать потери от снижения турпотока. В целом в 2022 году турпоток на полуостров упал на 40% по сравнению с рекордным 2021 годом. По подсчётам экспертов, до пандемии в 2019 году на полуостров приходилось 41% от общего числа бронирований, а в 2021 году регион занимал первое место по уровню бронирований.