АТОР сообщила о снижении новых бронирований в Крыму на 25–50%

Число новых бронирований отелей в Крыму из-за логистических проблем сократилось на 25–50%, но массового отказа от уже запланированного отдыха туроператоры не фиксируют, сообщила Ассоциация туроператоров России.

По данным туроператора «Дельфин», сейчас количество новых бронирований примерно на 25% ниже обычного уровня. Согласно статистике АЛЕАН, число новых заявок уменьшилось по сравнению с маем на 50%. У туроператора «Мультитур» темпы бронирования снизились в два раза.

Массового отказа от поездок в Крым туроператоры не наблюдают. В «Интуристе» сообщили, что большая часть клиентов сохраняет планы на отдых. В «Мультитуре» долю отмен оценивают в 25–30%. В АЛЕАН подтвердили, что отмены есть, но с каждым днем их становится меньше.