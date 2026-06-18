Не тот входящий

В одном из первых судебных разбирательств по поводу взимания платы за маркировку звонков, массовых и автоматизированных вызовов суд встал на сторону сотовых операторов. Юристы объясняют, что решение связано с тем, что клиент телеком-компаний был осведомлен о новых условиях работы, хотя публичная оферта и принималась им фактически автоматически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Московский арбитражный суд встал на сторону «Вымпелкома» и МТС в разбирательствах с нижегородской микрофинансовой организацией (МФО) «Срочно Деньги», следует из решений суда, с которыми ознакомился “Ъ”. Это один из первых подобных исков к операторам связи. Из картотеки арбитражных дел следует, что МФО «Срочно Деньги» подала иски к «Вымпелкому», «МегаФону» и МТС за начисление платы за массовые и автоматизированные вызовы (МАВ) и маркировку звонков. Решения суда по иску к «МегаФону» пока нет.

Организация просила перерассчитать плату за эти услуги начиная с 1 октября 2025 года, заявляя, что не заключала договоры на их оказание с операторами, следует из решений суда. При этом в документах указано, что операторы разместили у себя на сайтах публичные оферты на заключение дополнительного соглашения на услуги МАВ и маркировки. В офертах говорилось, что их принятием будет являться то, что организация продолжила получать услуги операторов, например пополняла лицевой счет и использовала личный кабинет.

30 копеек в среднем компании платят операторам за маркировку одной попытки вызова.

Кроме того, по иску к «Вымпелкому» суд постановил, что организация фактически не оплачивала трижды один звонок, а платила за три услуги — за сам звонок, его массовость и маркировку. Кроме того, в деле МТС оператор направил «Срочно Деньги» письмо, в котором заявил, что организация может отказаться от МАВ, отключив услугу «Автосекретарь», а от маркировки — направив соответствующее заявление. В итоге суд по обоим делам встал на сторону операторов.

Суд установил, что клиент был осведомлен о новых условиях, продолжал пользоваться сервисами, оплачивал счета и тем самым подтвердил согласие с порядком оказания услуг, говорит управляющий партнер адвокатского бюро a.t.Legal Николай Титов: «Кроме того, суды исходили из того, что маркировка вызовов и услуги МАВ после изменений законодательства стали самостоятельными сервисами, связанными с выполнением новых требований к телефонным коммуникациям».

В «Вымпелкоме» “Ъ” сообщили, что предоставляют услуги МАВ и маркировки в соответствии с нормами законодательства. В компании добавляют, что продолжат «следить за развитием судебной и регуляторной практики, сохраняя понятный и прозрачный порядок взаимодействия с клиентами». В МТС уверяют, что выполняют «все требования законодательства по порядку предоставления услуг». В «МегаФоне» отказались от комментариев.

В «Срочно Деньги» “Ъ” не ответили.

В крупнейшей саморегулируемой организации на рынке микрофинансов СРО «МиР» “Ъ” сообщили, что не считают взыскание денежных средств за МАВ «добросовестной практикой».

«Несколько крупных МФО решили через суд доказать незаконность сбора средств за услуги, у которых нет отдельного содержания, количество и качество которых невозможно проверить, а объем которых зависит исключительно от желания сотового оператора, потому что отнесение любого звонка к категории массовых определяется внутренней политикой оператора и не подлежит разглашению абоненту, который должен за это платить»,— заявили “Ъ” в СРО.

Суды фактически признали поведение операторов добросовестным, объясняет господин Титов. При этом он считает, что «сложившаяся ситуация показывает» проблему на рынке: «Cпоры возникли не столько из-за самой маркировки, сколько из-за вопроса о том, кто и в каком объеме должен оплачивать новые требования регулирования».

Господин Титов не исключает роста количества подобных споров в ближайшие месяцы: новые правила маркировки вызовов и регулирования массовых обзвонов затронули большое количество компаний, которые активно взаимодействуют с клиентами по телефону. «При этом вероятность массового удовлетворения таких исков пока выглядит невысокой,— считает он.— Фактически формируется практика по вопросу, каким образом бизнес должен оплачивать исполнение новых антифрод-требований государства и где проходит граница между обязательным регулированием и дополнительными коммерческими услугами операторов связи».

Алексей Жабин