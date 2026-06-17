Михалков предложил учредить премию имени Балабанова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Установка памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге, а также предложение учредить кинопремию его имени, являются частью усилий по увековечению памяти режиссера, который считается одним из символов новейшей истории города. Сам Балабанов родился в Екатеринбурге (тогда Свердловске) в 1959 году и начинал свой творческий путь в Свердловской киностудии в 1980-х годах. Его профессиональный дебют состоялся в 1985 году с фильмом «Раньше было другое время». Решение об установке памятника было принято Общественным советом по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга в августе 2024 года, а мэрия города объявила конкурс на лучший эскиз в ноябре того же года.

Памятник, открытый в июне 2026 года, изображает режиссера, сидящего в пустом грузовом трамвае, что является отсылкой к фильму «Брат». Скульптура была выбрана по итогам конкурса, в жюри которого входили профессиональные скульпторы, сценарист Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Анастасия Полева, Евгений Горенбург, а также семья Алексея Балабанова. Конкурс был продлен, поскольку изначально жюри не нашло достаточно «убедительных архитектурных предложений» среди первых 30 заявок. Открытие памятника было приурочено к 40-летию Свердловского рок-клуба в 2026 году. Помимо памятника, в Екатеринбурге также появится улица имени Алексея Балабанова в микрорайоне Академический-2.