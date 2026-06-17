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Михалков предложил учредить премию имени Балабанова

Российский и советский режиссер предложил создать премию имени Алексея Балабанова. 16 июня в Екатеринбурге открылся первый в России памятник режиссеру. Господин Михалков присутствовал на церемонии открытия памятника.

Никита Михалков

Никита Михалков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Никита Михалков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мне пришла в голову мысль: создать премию для молодых имени Балабанова и призом сделать маленькую модель того памятника, который вчера открыли»,— сказал режиссер на пресс-конференции (цитата по ТАСС). По его словам, учреждение такой премии стало бы «подарком Союзу кинематографистов и Уралу».

Памятник режиссеру Алексею Балабанову поставили на площади у Дворца молодежи в Екатеринбурге. Скульптура изображает режиссера в вагоне грузового трамвая — в похожем герой «Брата» Данила Багров спасался от бандитов. Рядом с ним стоит пишущая машинка.

Фотогалерея

Балабанов вернулся в Екатеринбург

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Памятник Алексею Балабанову

Памятник Алексею Балабанову

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Режиссер Никита Михалков во время церемонии открытия памятника

Режиссер Никита Михалков во время церемонии открытия памятника

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рок-музыкант, композитор, продюсер Александр Пантыкин (в центре) во время церемонии

Рок-музыкант, композитор, продюсер Александр Пантыкин (в центре) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Слева направо: полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе Артем Жога, председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков, владелец &quot;Сима-ленд&quot; Андрей Симановский и помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский на церемонии

Слева направо: полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе Артем Жога, председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков, владелец "Сима-ленд" Андрей Симановский и помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский во время церемонии

Помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Слева направо: актер, продюсер, сын режиссера Алексея Балабанова Федор Балабанов, первая супруга режиссера Алексея Балабанова Ирина Балабанова и автор памятника, скульптор Мейрам Баймуханов на церемонии

Слева направо: актер, продюсер, сын режиссера Алексея Балабанова Федор Балабанов, первая супруга режиссера Алексея Балабанова Ирина Балабанова и автор памятника, скульптор Мейрам Баймуханов на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Актеры Алексей Чадов (слева) и Леонид Бичевин

Актеры Алексей Чадов (слева) и Леонид Бичевин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Егор Белкин, музыкант, участник групп «Настя», «Наутилус Помпилиус» и «Урфин Джюс» и Настя Полева

Егор Белкин, музыкант, участник групп «Настя», «Наутилус Помпилиус» и «Урфин Джюс» и Настя Полева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Актер Алексей Чадов

Актер Алексей Чадов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Памятник Алексею Балабанову

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Режиссер Никита Михалков во время церемонии открытия памятника

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рок-музыкант, композитор, продюсер Александр Пантыкин (в центре) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Слева направо: полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе Артем Жога, председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков, владелец "Сима-ленд" Андрей Симановский и помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Слева направо: актер, продюсер, сын режиссера Алексея Балабанова Федор Балабанов, первая супруга режиссера Алексея Балабанова Ирина Балабанова и автор памятника, скульптор Мейрам Баймуханов на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Актеры Алексей Чадов (слева) и Леонид Бичевин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Егор Белкин, музыкант, участник групп «Настя», «Наутилус Помпилиус» и «Урфин Джюс» и Настя Полева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Актер Алексей Чадов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Установка памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге, а также предложение учредить кинопремию его имени, являются частью усилий по увековечению памяти режиссера, который считается одним из символов новейшей истории города. Сам Балабанов родился в Екатеринбурге (тогда Свердловске) в 1959 году и начинал свой творческий путь в Свердловской киностудии в 1980-х годах. Его профессиональный дебют состоялся в 1985 году с фильмом «Раньше было другое время». Решение об установке памятника было принято Общественным советом по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга в августе 2024 года, а мэрия города объявила конкурс на лучший эскиз в ноябре того же года.

Памятник, открытый в июне 2026 года, изображает режиссера, сидящего в пустом грузовом трамвае, что является отсылкой к фильму «Брат». Скульптура была выбрана по итогам конкурса, в жюри которого входили профессиональные скульпторы, сценарист Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Анастасия Полева, Евгений Горенбург, а также семья Алексея Балабанова. Конкурс был продлен, поскольку изначально жюри не нашло достаточно «убедительных архитектурных предложений» среди первых 30 заявок. Открытие памятника было приурочено к 40-летию Свердловского рок-клуба в 2026 году. Помимо памятника, в Екатеринбурге также появится улица имени Алексея Балабанова в микрорайоне Академический-2.

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