ЛДПР пообещала помочь закредитованным россиянам

ЛДПР объявила о запуске очередного предвыборного проекта «ДолговомуРабствуНет.РФ». Его презентовали в пресс-центре ТАСС руководитель фракции либерал-демократов в Мосгордуме Мария Воропаева и директор АНО «Центр развития законодательства» Александр Котов.

Предполагается, что на сайте проекта россияне смогут получить юридическую и консультативную помощь. Например, юристы могут помочь им с процедурой личного банкротства, которая настолько дорога, что должникам приходится снова брать кредиты, посетовала госпожа Воропаева.

Кроме того, как рассказал господин Котов, партия намерена выступить с рядом законодательных и общественных инициатив. В частности, ЛДПР будет настаивать на снижении ключевой ставки Центробанка до 5%, что, в свою очередь, «повлияет на систему формирования ставок по кредитам». В партии полагают, что ставки по целевым кредитам должны быть не выше 3%, а образовательные можно и вовсе сделать беспроцентными, если человек потом отработает в течение определенного времени по специальности.

ЛДПР также разработала и планирует внести в Госдуму законопроект о запрете на выдачу кредитов в ночное время, когда люди наиболее склонны совершать импульсивные поступки. Наконец, либерал-демократы считают необходимым запретить коллекторскую деятельность в целом как носящую агрессивный характер. По мнению Александра Котова, с такими задачами вполне могут справляться судебные приставы.

Это уже второй просветительский проект, запущенный ЛДПР в преддверии выборов в Госдуму. 15 июня партия объявила о старте проекта «Трагедия по соседству», направленного на сохранение памяти жертв религиозных гонений в СССР. Либерал-демократы намерены выявлять имена репрессированных священнослужителей и верующих, увековечивать их память и восстанавливать разрушенные храмы и святыни.

Ксения Веретенникова