ЛДПР пообещала помочь закредитованным россиянам
ЛДПР объявила о запуске очередного предвыборного проекта «ДолговомуРабствуНет.РФ». Его презентовали в пресс-центре ТАСС руководитель фракции либерал-демократов в Мосгордуме Мария Воропаева и директор АНО «Центр развития законодательства» Александр Котов.
Предполагается, что на сайте проекта россияне смогут получить юридическую и консультативную помощь. Например, юристы могут помочь им с процедурой личного банкротства, которая настолько дорога, что должникам приходится снова брать кредиты, посетовала госпожа Воропаева.
Кроме того, как рассказал господин Котов, партия намерена выступить с рядом законодательных и общественных инициатив. В частности, ЛДПР будет настаивать на снижении ключевой ставки Центробанка до 5%, что, в свою очередь, «повлияет на систему формирования ставок по кредитам». В партии полагают, что ставки по целевым кредитам должны быть не выше 3%, а образовательные можно и вовсе сделать беспроцентными, если человек потом отработает в течение определенного времени по специальности.
ЛДПР также разработала и планирует внести в Госдуму законопроект о запрете на выдачу кредитов в ночное время, когда люди наиболее склонны совершать импульсивные поступки. Наконец, либерал-демократы считают необходимым запретить коллекторскую деятельность в целом как носящую агрессивный характер. По мнению Александра Котова, с такими задачами вполне могут справляться судебные приставы.
Это уже второй просветительский проект, запущенный ЛДПР в преддверии выборов в Госдуму. 15 июня партия объявила о старте проекта «Трагедия по соседству», направленного на сохранение памяти жертв религиозных гонений в СССР. Либерал-демократы намерены выявлять имена репрессированных священнослужителей и верующих, увековечивать их память и восстанавливать разрушенные храмы и святыни.
ЛДПР активно использует предвыборные проекты для привлечения внимания и формирования образа партии, как это видно по запуску проекта «ДолговомуРабствуНет.РФ». Этот запуск происходит в преддверии выборов в Госдуму, где ЛДПР стремится занять второе место, обойдя КПРФ. Партия под руководством Леонида Слуцкого проводит активную работу по укреплению своих позиций, в том числе через подобные инициативы по «защите кошелька каждого» и развитию законотворчества.
Законодательные инициативы ЛДПР, такие как запрет на выдачу кредитов в ночное время и запрет коллекторской деятельности, отражают стремление партии реагировать на актуальные проблемы граждан. Ранее ЛДПР уже вносила законопроекты для защиты прав различных категорий граждан, например, о бесплатной юридической помощи бывшим заключенным и обязывающие лиц, утративших гражданство, возмещать бюджетные расходы. ЛДПР также активно занимается разработкой поправок в законодательство, касающееся миграционной политики, поддержки самозанятых, многодетных семей и снижения налогового бремени.