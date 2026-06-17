Чем известен Роберт Кочарян

ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщил 17 июня его адвокат. Подробности биографии политика — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Армении Роберт Кочарян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший президент Армении Роберт Кочарян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кочарян Роберт Седракович родился 31 августа 1954 года в Степанакерте Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР (ныне г. Ханкенди, Азербайджан).

В 1971–1972 годах учился заочно в Московском энергетическом институте. В 1982-м окончил заочное отделение электротехнического факультета Ереванского политехнического института.

С 1971 года работал на Степанакертском электротехническом заводе слесарем-сборщиком, затем — инженером-механиком. В 1972–1974 годах служил в советской армии.

В 1975–1977 годах — формовщик Московского завода железобетонных изделий, затем был электромонтером Карабахского шелкового комбината в Степанакерте и инженером-механиком Степанакертского электротехнического завода.

В 1980–1990 годах занимал различные должности в комсомольских и партийных органах Нагорно-Карабахской АО. С 1988 года был одним из политических лидеров Арцахского движения, которое выступало в поддержку требования армянского населения НКАО о передаче области в состав Армянской СССР. Был советником председателя исполнительного комитета Нагорно-Карабахской АО.

В 1989 и 1990 годах избирался депутатом Верховного совета Армянской ССР, был членом президиума. В 1990–1995 годах — депутат Верховного совета Армении. С 1991 по 1992 год — депутат Верховного совета непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в сентябре 1991 года.

В 1992 году занял пост председателя Государственного комитета обороны и премьер-министра непризнанной НКР. С 1994 по 1997 год — президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В марте 1997 года был назначен премьер-министром Армении.

30 марта 1998 года стал президентом Армении, набрав на выборах 59,5% голосов. В 2003-м переизбран на второй срок (67,44%). В 2008-м покинул пост президента в связи с истечением срока полномочий.

В 2009–2021 годах — член совета директоров АФК «Система» — одной из крупнейших в России частных финансово-промышленных групп. Был независимым директором компании, возглавлял комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.

В 2018 году в Армении стал одним из фигурантов уголовного дела о попытке свержения в марте 2008 года конституционного строя республики (дело открыто по факту разгона властями митинга оппозиции после президентских выборов). В 2021-м Конституционный суд Армении признал статью 300.1 УК, по которой было возбуждено дело, антиконституционной, обвинения с Роберта Кочаряна были сняты.

В июне 2021 года на внеочередных выборах в парламент страны возглавил список блока «Армения». Блок занял второе место, получив 21,9% голосов (29 мандатов из 107). Сам Кочарян отказался от депутатского мандата, отметив, что шел на выборы с целью последующего выдвижения на пост премьер-министра Армении.

На парламентских выборах 7 июня 2026 года блок Роберта Кочаряна занял третье место с результатом 9,9% голосов и получил 12 мандатов.

Кавалер Большого креста ордена Почетного легиона (Франция). Награжден орденами Белого орла (Польша, 2004), Чести (Грузия) и др. Автор книги «Жизнь и свобода. Автобиография экс-президента Армении и Карабаха».