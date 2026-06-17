АКРА понизило рейтинг «М.Видео»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг «М.Видео» с BBB+(RU) до BBB-(RU). Прогноз изменен со стабильного на негативный, сообщается в пресс-релизе АКРА. Негативный прогноз предполагает высокую вероятность дальнейшего снижения в ближайшие 12–18 месяцев.

Понижение рейтинга обусловлено ухудшением оценки долговой нагрузки и ликвидности ритейлера. Агентство отмечает снижение средств от операционной деятельности (FFO), рост долга, отрицательный денежный поток, сокращение остатков средств и нарушение банковских ковенант.

В пресс-службе «М.Видео» пояснили, что компания переходит от классического ритейла к модели маркетплейса на базе собственной розничной инфраструктуры, передает Forbes.ru. Кредитный портфель реструктуризирован, большинство обязательств продлены до трех лет, контакты с поставщиками переведены на агентскую схему — расчет по факту продажи.