Капитализация дубайского рынка превысила $270 млрд

Рыночная капитализация финансового рынка Дубая превысила 1 трлн дирхамов (около $272 млрд). Об этом сообщила пресс-служба города в X.

Днем ранее агентство Reuters писало, что рынки ОАЭ превзошли рынки других стран Персидского залива. Они отреагировали на сообщения о готовящейся церемонии подписания соглашения между США и Ираном.

Основной фондовый индекс Дубая вырос на 1,7%, лидерами роста стали компании, котирующиеся на бирже. Акции Emaar Properties выросли на 5,1%, Emirates NBD Bank — на 4,4%, а Air Arabia — на 4,9%.