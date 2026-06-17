Зампреду «Яблока» Круглову запросили восемь лет за фейки об армии

Гособвинение попросило приговорить к восьми годам колонии заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщила «Ъ» адвокат фигуранта Наталья Тихонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Круглов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Максим Круглов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Господина Круглова задержали 1 октября 2025 года. Согласно версии следствия, в 2022 году политик опубликовал в Telegram-канале два поста с фейками о действиях российских военнослужащих. В частности, в них шла речь о событиях в городе Буче и Мариуполе.

Максим Круглов вину не признает и считает обвинение необоснованным. По мнению политика, его судят за «гуманистический пост, в котором даже не обозначена политическая позиция».

Подробнее — в материале «Ъ» «Политик из СИЗО не вышел».

Никита Черненко