Зампреду «Яблока» Круглову запросили восемь лет за фейки об армии
Гособвинение попросило приговорить к восьми годам колонии заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщила «Ъ» адвокат фигуранта Наталья Тихонова.
Максим Круглов
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Господина Круглова задержали 1 октября 2025 года. Согласно версии следствия, в 2022 году политик опубликовал в Telegram-канале два поста с фейками о действиях российских военнослужащих. В частности, в них шла речь о событиях в городе Буче и Мариуполе.
Максим Круглов вину не признает и считает обвинение необоснованным. По мнению политика, его судят за «гуманистический пост, в котором даже не обозначена политическая позиция».
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Максим Круглов, бывший депутат Мосгордумы и заместитель председателя партии «Яблоко», был задержан 1 октября 2025 года и обвинен в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, в частности, о событиях в Буче и Мариуполе в 2022 году. Мотивированные посты, по версии следствия, были опубликованы в его Telegram-канале. Сам политик не признает вину и считает обвинение необоснованным.
Замоскворецкий районный суд Москвы ранее избрал меру пресечения в виде ареста до 29 ноября 2025 года, а затем продлил его. 17 октября 2025 года Росфинмониторинг включил Максима Круглова в перечень террористов и экстремистов, что привело к заморозке его банковских счетов. Суд также постановил арестовать его имущество. В поддержку политика поручились основатель «Яблока» Григорий Явлинский и глава партии Николай Рыбаков, предлагавшие залог или более мягкую меру пресечения.