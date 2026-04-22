Политик из СИЗО не вышел

В Москве начался процесс по делу заместителя председателя партии «Яблоко», бывшего депутата столичной гордумы Максима Круглова. Ему инкриминируют распространение фейков о вооруженных силах РФ, вину он не признает.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Максим Круглов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Замоскворецкий райсуд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела Максима Круглова. Ему вменяют распространение заведомо ложной информации об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Причиной возбуждения уголовного дела стали два поста в Telegram-канале политика от 2022 года. По данным “Ъ”, в них речь идет о событиях в украинском городе Буче, а также в ныне российском Мариуполе.

Максим Круглов руководил фракцией «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. Входил в комиссии по образованию, госстроительству, местному самоуправлению, а также по науке и промышленности. Является кандидатом политических наук, преподавал дисциплину «сравнительная политология» в Государственном академическом университете гуманитарных наук.

Поддержать политика пришла большая группа поддержки — однопартийцы, друзья, студенты и родственники, в том числе глава партии Николай Рыбаков, глава московского отделения партии Кирилл Гончаров. Господина Круглова они встретили аплодисментами. Журналистов в зале тоже было много.

В начале заседания гособвинитель обратилась к суду с ходатайством о продлении господину Круглову срока содержания под стражей на полгода, объяснив это в том числе «особой сложностью этого уголовного дела».

Адвокаты подсудимого Наталия Тихонова и Сергей Бадамшин против этого возражали. По их словам, нет никаких оснований держать их подзащитного в СИЗО: он никогда не совершал преступлений и не собирается делать это в будущем, что подтверждается всеми характеристиками и его жизнью до задержания. К делу приобщены многочисленные поручительства за господина Круглова, в том числе от основателя «Яблока» Григория Явлинского и некоего участника СВО. Николай Рыбаков готов внести за него залог. Защитники просили назначить подсудимому более мягкую меру пресечения.

«Я полгода нахожусь в СИЗО. За это время со мной провели всего два следственных действия — психиатрическое освидетельствование и ознакомление меня с тремя томами, на которое у меня ушло три часа. Мне кажется, что сложным это дело можно назвать только с большой иронией. Меня судят за гуманистической пост, в котором даже не обозначена политическая позиция»,— заявил политик.

Судья доводам защиты не вняла и ходатайство прокурора удовлетворила.

Также Максим Круглов просил суд разрешить его матери присутствовать на судебном заседании, несмотря на то что она является свидетелем. Судья ответила, что это будет возможно после того, как ее допросит сторона обвинения.

Ефим Брянцев