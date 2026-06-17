Власти Днепропетровской области объявили эвакуацию в 23 населенных пунктах
Власти Днепропетровской области Украины начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 23 населенных пунктов Синельниковского района. Об этом сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Ганжа. Они расположены в Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общинах.
По словам главы администрации, в ближайший месяц районы должны покинуть почти 3,8 тыс. мальчиков и девочек. Еще из семи общин района продолжается эвакуация взрослых. Кроме того, вывезли всех семей с детьми из населенных пунктов Новокиевка, Ильинка и Высшетарасовка Никопольского района. Также продолжается эвакуация жителей с одной улицы Марганца и около 100 человек из Никополя, уточняет глава.
«В целом из Синельниковского района уже выехали более 49,5 тыс. людей, а из Никопольского — почти 750 жителей»,— написал глава областной военной администрации.
Практика принудительной эвакуации гражданских лиц, включая детей, не является единичным случаем для Украины. Например, ранее Минреинтеграции Украины объявляло о принудительной эвакуации детей из подконтрольных Киеву районов Донецкой области, где ситуация оставалась критической из-за обстрелов, а также из подконтрольной Украине части Херсонской области. В частности, планировалось вывезти около 250 детей из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов Донецкой области.
Подобные эвакуации проводятся и в других регионах. Например, в ноябре 2024 года в Харьковской области объявили о принудительной эвакуации всего взрослого населения из десяти населенных пунктов в Боровской общине Изюмского района. Также ранее обязательная эвакуация была объявлена в Краматорске, где власти призывали жителей срочно покинуть город из-за усложняющейся обстановки, и в приграничных с Донецкой Народной Республикой (ДНР) районах Днепропетровской области. После прорыва Каховской ГЭС в июне 2023 года эвакуация жителей проводилась как российскими, так и украинскими силами по обе стороны Днепра, с правобережья Днепра, контролируемого Киевом, эвакуировано около 1,7-3 тыс. человек, а с левобережья — 4,5-7,8 тыс. человек.