Власти Днепропетровской области объявили эвакуацию в 23 населенных пунктах

Власти Днепропетровской области Украины начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 23 населенных пунктов Синельниковского района. Об этом сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Ганжа. Они расположены в Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общинах.

По словам главы администрации, в ближайший месяц районы должны покинуть почти 3,8 тыс. мальчиков и девочек. Еще из семи общин района продолжается эвакуация взрослых. Кроме того, вывезли всех семей с детьми из населенных пунктов Новокиевка, Ильинка и Высшетарасовка Никопольского района. Также продолжается эвакуация жителей с одной улицы Марганца и около 100 человек из Никополя, уточняет глава.

«В целом из Синельниковского района уже выехали более 49,5 тыс. людей, а из Никопольского — почти 750 жителей»,— написал глава областной военной администрации.