Мальчик из сна

Мальчику из города Лысково Нижегородская области 15 лет. А когда его взяли в семью из детского дома, ему было два с половиной. Эти двенадцать лет не были простыми ни для него самого, ни для его приемной семьи. Ирине, приемной маме Антона, пришлось переделать всю свою жизнь, чтобы справиться с той задачей, которую она на себя взяла,— вырастить его, этого мальчика, назначенного ей судьбой. Ирина верит, что Антон появился в их семье не случайно, а неким божьим промыслом. И вот уж он нелегок, этот божий промысел,— надо помогать. В одиночку с такими превратностями судьбы справиться трудно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Только Антон определился с планами на будущее — решил после школы идти в училище, чтобы стать сварщиком,— как вдруг перед Новым годом у него стала болеть нога

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Только Антон определился с планами на будущее — решил после школы идти в училище, чтобы стать сварщиком,— как вдруг перед Новым годом у него стала болеть нога

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Двенадцать лет назад семья у Ирины была вполне благополучная. Жили в Нижнем Новгороде. Небольшой домик в частном секторе, но свой. Муж, трое детей, кое-как работающий маленький частный бизнес, связанный с розничной торговлей. Нормально жили, одним словом.

Но время от времени, может быть, пару раз в месяц Ирине снился один и тот же сон. Ей снился маленький мальчик. Там, во сне, он не то чтобы звал Ирину или просил о помощи — просто снился. К чему этот сон, она не знала — мальчик был незнакомый, не похожий ни на кого из знакомых детей. Но благодаря этому повторяющемуся сну Ирина к мальчику как-то привыкла. Как-то этот мальчик стал ей уже не чужой.

И вот однажды совершенно случайно Ирина увидела по телевизору этого мальчика из своих снов. Там, в телевизоре, рассказывали, что малыш живет в детском доме, что ему недавно проведена операция по поводу порока сердца, а теперь нужна реабилитация — собирали деньги.

Что бы вы сделали, если бы вдруг выяснилось, что ребенок из настойчивых ваших снов существует на самом деле, живет где-то в казенном учреждении и только что перенес тяжелую операцию? Ирина собралась и поехала искать Антона. Нашла и попыталась взять под опеку.

Но не так-то это просто — взять под опеку. Выяснилось, что там же, в детском доме, живет еще и родная сестра Антона Настя. По правилам усыновления разделять сиблингов нельзя. «Если хотите взять мальчика, то берите тогда и девочку»,— сказали в органах опеки, и задача, которую собиралась взвалить на себя Ирина, оказалась вдвое сложнее.

Муж был против, говорил, что они не потянут пятерых детей — троих своих да еще и двоих приемных. Тем более что у Антона были проблемы с сердцем, а Настя имела в анамнезе хоть и не тяжелый, но все же детский церебральный паралич. Муж говорил: «Мы не справимся», но как-то Ирина его уговорила.

И ведь муж хоть и привязался постепенно к приемным детям, по части трудностей оказался прав. Чтобы ухаживать за детьми, Ирине понадобилось в тридцать семь лет поступить в медицинское училище и выучиться на фельдшера. Семейный бизнес она забросила. Муж пытался как-то еще крутиться несколько лет, но рук не хватало, торговля не шла, а тут еще и ковид — пришлось закрыть дело.

В попытках прокормить семью муж уехал в Донбасс и там погиб. За гибель кормильца армия должна Ирине много денег, но денег она до сих пор получить не может.

Да и нет сейчас сил бороться. Только вроде бы подросли и уехали учиться старшие дети, только удалось устроить Настю в специальную школу с упрощенной программой для детей с особенностями. Только вроде бы Антон определился с планами на будущее — решил после школы идти в училище, чтобы стать сварщиком,— как вдруг перед Новым годом у него стала болеть нога. А в феврале мальчик еще ударился коленкой, и нога после этого стала не просто болеть, а еще и опухать.

Пришлось делать разные обследования, причем многие из них платно, и по итогам получился диагноз «остеосаркома» — рак кости.

Это нужно оперировать. В хорошем случае удастся не отнять мальчишке ногу, а поставить эндопротез — искусственную кость вместо пораженной. Но перед операцией и после нужна еще сложная химиотерапия. Лекарствами, которых нет в больнице.

Стоят эти лекарства без малого полтора миллиона рублей — невероятная, непостижимая сумма для одинокой женщины-фельдшера, воспитывающей сейчас троих детей, двое из которых с очень серьезными проблемами по здоровью.

В тех вещих снах, которые Ирина видела двенадцать лет назад, был только мальчик, милый маленький мальчик. И ничего не говорилось о том, как трудно будет вырастить этого малыша.

Для спасения Антона Джиоева не хватает 625 059 руб. Заведующая онкологическим отделением Нижегородской областной детской клинической больницы Динара Аляутдинова: «У Антона злокачественная опухоль правой бедренной кости — остеосаркома. Это агрессивная быстрорастущая опухоль, которая без лечения может привести к потере конечности. Мальчик проходит химиотерапию в нашем отделении, в будущем ему предстоит операция по удалению поврежденной кости с заменой ее на эндопротез. Сейчас для проведения дальнейшего лечения по протоколу Антону требуются химиопрепараты, которых нет в больнице». Стоимость лекарств 1 159 059 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 625 059 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Антона Джиоева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Антона — Ирины Владимировны Шахановой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Инна Кравченко, Нижегородская область