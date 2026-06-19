Из свежей почты

Никита Пилипович, 5 лет, задержка психоречевого развития, аутистические черты личности, требуется курсовое лечение. 216 112 руб.

Внимание! Цена лечения 257 112 руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 41 тыс. руб.

Никита до двух лет не разговаривал, не откликался на имя, не смотрел в глаза, часто раскачивался. Врачи выявили у сына аутистические черты личности, задержку развития. Лечение в местных реабилитационных центрах не помогало, пока мы не попали в Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве. И тут я увидела результат: Никита начал контактировать с окружающими, стал лучше понимать речь и реагировать на нее. Лечение в ИМТ обязательно надо продолжать, но у меня нет средств его оплатить. Снежанна Пилипович, Кемеровская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «У Никиты расстройство аутистического спектра. Мальчику требуется лечение, направленное на расширение кругозора, повышение концентрации внимания, развитие речи».

Савелий Немов, 12 лет, синдром Пфайффера, врожденная деформация челюстей, нарушение прикуса, требуется ортодонтическое лечение. 173 560 руб.

Внимание! Цена лечения 362 560 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 160 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 29 тыс. руб.

Сразу после рождения сына у него обнаружили редкое генетическое заболевание, при котором преждевременно срастаются кости черепа, это стало причиной деформации головы и лица. Савелий перенес операцию на черепе, голова округлилась, но из-за недоразвития челюстей у него нарушен прикус. С пяти лет сына лечат в Центре челюстно-лицевой хирургии в Москве. Лечение мы оплачивали сами, но сейчас оплата стала для нас непосильной. Помогите! Ксения Немова, Пензенская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «У Савелия синдром Пфайффера, деформация черепа, недоразвитие костей лица. Мальчик перенес две операции, форму черепа скорректировали. Сейчас ему необходимо продолжать комплексное ортодонтическое лечение».

Юля Решетникова, 7 лет, детский церебральный паралич, требуется электрический подъемник. 195 443 руб.

Юля родилась в тяжелом состоянии, едва набирала вес и совсем не развивалась. В полтора года у дочки случился судорожный приступ. Врачи диагностировали эпилепсию и ДЦП. Благодаря Русфонду дочка прошла четыре курса лечения в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Она понимает речь, произносит простые слова, но мышцы скованы спастикой, Юля в основном лежит. Она выросла, стала тяжелой, и мне трудно ее переносить из кровати в коляску и в ванну. Врачи рекомендовали электрический подъемник с подвесом. Прошу, помогите его купить! Виктория Решетникова, Москва

Заведующая реабилитационным отделением Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Наталья Мамонтова (Москва): «У Юли детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. Для облегчения перемещения и проведения гигиенических процедур девочке требуется передвижной электрический подъемник с подвесом».

Таисия Кучеренко, 17 лет, последствия тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмы, требуется реабилитация. 292 411 руб.

Внимание! Цена реабилитации 642 411 руб. Александр Иванович Соболь внес 200 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 150 тыс. руб.

Дочка два года назад попала в аварию, оказалась в реанимации с переломами, черепно-мозговой травмой, ушибом мозга. Тасю перевезли в Москву, долго лечили, домой она попала только через три месяца. Постепенно дочка приходила в себя, вернулись эмоции. Меня научили лечебной физкультуре, и мы занимались дома. В нашем маленьком городе нет специалистов, но мы многого достигли. Тася уже разговаривает, всех узнает, дышит и ест сама, сидит с опорой. Но не встает, правая рука не разгибается, левая зажата в кулак. Пожалуйста, помогите оплатить реабилитацию! Наталья Кучеренко, ЛНР

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Таисия страдает от последствий черепно-мозговой травмы. Задачи ближайшего курса реабилитации — комплексное восстановление жизненно важных функций и социальная адаптация девочки».

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