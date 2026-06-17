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Сыновья Кадырова встретились с саудовским принцем

Принц Саудовской Аравии Турки бен Мухаммед Аль Сауд встретился с министром культуры и спорта Чечни Ахматом Кадыровым. На встрече присутствовали Али, Адам и Хамзат Кадыровы.

Ахмат Кадыров (второй слева) и принц Саудовской Аравии Турки бен Мухаммед Аль Сауд (крайний справа)

Ахмат Кадыров (второй слева) и принц Саудовской Аравии Турки бен Мухаммед Аль Сауд (крайний справа)

Фото: Администрация глава Чеченской Республики

Ахмат Кадыров (второй слева) и принц Саудовской Аравии Турки бен Мухаммед Аль Сауд (крайний справа)

Фото: Администрация глава Чеченской Республики

«Уверен, что подобные встречи способствуют дальнейшему укреплению взаимопонимания, развитию добрых отношений и расширению сотрудничества»,— написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Ахмат Кадыров также передал письмо от отца, адресованное саудовскому принцу.

Рамзан Кадыров высоко оценил отношения России и Саудовской Аравии. Он поблагодарил руководство страны за теплое отношение к «паломникам из Чеченской Республики и всей России».

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