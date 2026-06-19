Ярославль ждет Симу Андрееву в июле

10 июня на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Томск» мы рассказали историю четырехлетней Симы Андреевой из Томска («Принцесса-ураган», Оксана Пашина). У девочки генетическое заболевание — нейрофиброматоз, который привел к долго не сраставшемуся перелому левой голени. Несколько лет назад в кость голени установили специальный стержень, Сима смогла ходить. Сейчас девочка подросла, и стержень нужно заменить на новый, большего размера. Но оплатить операцию ее мама не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 234 970 руб.) собрана. Софья, мама Симы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сима Андреева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Сима Андреева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 10 июня 12945 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Томск», «Саратов», «Орел», «Смоленск» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 47 компаний исчерпывающе помогли 56 детям, собрано 26 108 246 руб.