Wired узнало о «ретритах» тайного клуба «Диалог» для мировой элиты

Сообщество «Диалог» бывшего исполнительного директора PayPal Питера Тиля организует закрытые «ретриты» для американских чиновников, представителей иностранных правительств и руководителей компаний из Силиконовой долины. Об этом сообщило Wired со ссылкой на источники. Ближайшее мероприятие запланировано на август. В распоряжении издания оказался список его участников и программа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Питер Тиль

Фото: Matias Baglietto / Reuters Питер Тиль

Фото: Matias Baglietto / Reuters

«Ретрит» пройдет в отеле Powerscourt в Дублине 12-16 августа. Всего на мероприятие зарегистрированы 222 человека. Каждому из них присвоен статус, например, «активный участник» или «гость». 87 человек из списка посетят «ретрит» впервые. В программе перечислены неофициальные сессии: «Деньги (покупают ли?) счастье», «Вернем ядерное оружие», «Как ваша сексуальная жизнь?» и другие. Гости также смогут послушать выступления «Создай культ» основателя христианского сайта Pray.com и «Создай вечеринку» бывшего сотрудника Белого дома по нацбезопасности.

Среди участников «ретрита» перечислены действующие чиновники администрации президента США Дональда Трампа, два сенатора США, бывший глава ближневосточной разведки, действующий посол в США и другие. В документах указан верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. По данным Wired, он участвует в тайном клубе «Диалог» с 2021 года. В справочниках компании упоминается американский министр финансов Скотт Бессент, министр армии США Дэн Дрисколл, бывший управляющий ФРС Рэнди Кросзнер.

Кроме того, «Диалог» организовал дейтинг-приложение под лозунгом «значимые связи для исключительных людей». Если участник «ретрита» указывает в анкете, что он «ищет любовь», его просят уточнить свой статус для отношений: «Одинокий мужчина», «Одинокая женщина» или «Другое». Приложение просит указать дополнительную информацию о пользователе, в том числе о политических взглядах. «Диалог» утверждает, что эта информация «никогда не будет передаваться в приложении или другим участникам». Однако эти данные, как и ответы на запросы о знакомствах, были обнародованы при утечке данных, пишет Wired.

По информации издания, зарегистрировавшихся гостей объединяет круг интересующих их тем. Например, влияние искусственного интеллекта, война, религиозное возрождение, долголетие. «Диалог» устраивает такие «ретриты» раз в год. Главное правило таких мероприятий — не распространять то, что было на них сказано, уточняет Wired.

Питер Тиль — американский предприниматель, инвестор и управляющий хедж-фондами. Вместе с разработчиком Максом Левчиным основал платежную систему PayPal и был ее генеральным директором. В 2004 году господин Тиль стал первым внешним инвестором Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). В 2006 году миллиардер основал «Диалог».