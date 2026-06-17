Начались совместные учения Армении, США, Франции и Греции

В Армении стартовали военные учения Eagle Partner 2026, сообщает Минобороны республики. Они продлятся до 25 июня.

В мероприятиях участвуют военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении (250 человек), сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса (58 человек), вооруженных сил Франции (24 человека) и Греции (11 человек). Контингенты Франции и Греции участвуют в них впервые.

Военнослужащие будут отрабатывать подготовку к выполнению миротворческих задач. Пресс-служба армии Армении называла целью учений повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации.