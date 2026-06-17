Zala Aero представила безэкипажные катера на военно-морском салоне в Кронштадте

Производитель беспилотников Zala Aero из Ижевска представил два безэкипажных катера (БЭК) «Кама» на военно-морском салоне в Кронштадте 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы компании ZALA Фото: пресс-службы компании ZALA

«БЭК “Кама” способны выполнять гидрографические работы, вести экологический контроль, выявляя незаконные сбросы и загрязнения. БЭК также могут стать ключевым инструментом для патрулирования, охраны акваторий, проведения аварийно-спасательных операций и доставки грузов»,— говорится в сообщении.

Катера рассчитаны на 12 часов автономной работы. Средняя скорость транспорта — 12 узлов (22,2 км/ч), максимальная — 30 узлов. «Кама» способна удаляться от точки старта на 700 км и перевозить — 600 кг. Суда оснащены телевизионными камерами и системой автоматического возврата при потере связи.

«В сравнении с воздушными беспилотными средствами, безэкипажные катера обладают значительно большей автономностью, дальностью хода и грузоподъемностью. Последнее особенно критично при проведении спасательных или исследовательских работ»,— добавили в правительстве.

Напомним, Концерн «Калашников» представил скоростной катер, штурмовую лодку и судно на воздушной подушке собственной разработки на Международном военно-морском салоне.