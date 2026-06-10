«Калашников» представил новые суда на военно-морском салоне в Кронштадте

Концерн «Калашников» представил скоростной катер, штурмовую лодку и судно на воздушной подушке собственной разработки на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Скоростной транспортно-десантный катер «БК-16» предназначен для операций в морской прибрежной зоне. Высадка десанта — до 19 человек. Рубка и десантный отсек катера бронированы, двигатели защищены. Судно может быть оснащено четырьмя пулеметами калибра 7,62 мм. Скорость хода — до 42 узлов, или около 77 км в час. Дальность плавания — не менее 400 миль. Катер может действовать также в проливах, устьях рек и на озерах как днем, так и ночью.

Скоростная штурмовая лодка «БК-10» предназначена для перевозки десанта до 10 человек. Скорость хода — не менее 40 узлов. Указанные суда могут использоваться для огневой поддержки, борьбы с пиратством и терроризмом, оказания помощи терпящим бедствие.

Судно на воздушной подушке с гибкими скегами (СВПГС) «Хаска-10» является альтернативой воздушному транспорту по доставке до 10 т груза в труднодоступные районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Потенциальные заказчики — МЧС, нефтедобывающие компании, арктические и субарктические регионы. Скорость судна — 40 узлов. СВПГС может двигаться при температуре до -40 градусов.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.