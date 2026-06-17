В США проверят штаты на махинации при выплате пособий по безработице
Министерство труда США потребовало от всех американских штатов «незамедлительно принять меры по борьбе с мошенничеством, бесполезными тратами и злоупотреблениями» в рамках программ страхования по безработице. Министр труда Кит Сондерлинг заявил, что, по его данным, такие махинации широко распространены. Он также сказал, что, если штаты не будут с этим бороться, их лишат федерального финансирования таких программ. В США нет федеральной программы страхования по безработице, так что основная часть таких пособий выплачивается из бюджетов штатов. Однако часть средств в виде прямых выплат или займов поступает из федеральных средств.
Администрация президента США Дональда Трампа и раньше заявляла о широком распространении мошенничества при получении пособий по безработице, особенно после расширения таких программ во время пандемии COVID-19. По данным Бюро трудовой статистики США, во время пандемии заявки на получение пособий по безработице подавало около 40 млн американцев.
В качестве примера нарушений Министерство труда привело Калифорнию, которая задолжала федеральному правительству по таким программам $20 млрд — из-за «мошенничества, неправомерных платежей и плохого управления системой страхования по безработице».
Мошенничество при получении выплат, включая социальные пособия, является распространённым явлением и преследуется по закону в различных формах. Так, Уголовный кодекс РФ предусматривает статьи, касающиеся мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), в том числе совершенного в особо крупном размере или группой лиц. Эти преступления могут быть связаны с предоставлением ложных документов для получения пенсий, пособий на детей, материнского капитала или субсидий на предпринимательскую деятельность.
Примером таких махинаций могут служить случаи, когда злоумышленники используют недействительные паспорта для оформления пенсий, предоставляют подложные медицинские данные для получения пособий по инвалидности, или оформляют фиктивные займы для обналичивания материнского капитала. Подобные действия приводят к ущербу для бюджетов, который может достигать миллионов рублей. Расследованиями таких преступлений в России занимаются различные правоохранительные органы, включая ФСБ и Следственный комитет.