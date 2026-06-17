В США проверят штаты на махинации при выплате пособий по безработице

Министерство труда США потребовало от всех американских штатов «незамедлительно принять меры по борьбе с мошенничеством, бесполезными тратами и злоупотреблениями» в рамках программ страхования по безработице. Министр труда Кит Сондерлинг заявил, что, по его данным, такие махинации широко распространены. Он также сказал, что, если штаты не будут с этим бороться, их лишат федерального финансирования таких программ. В США нет федеральной программы страхования по безработице, так что основная часть таких пособий выплачивается из бюджетов штатов. Однако часть средств в виде прямых выплат или займов поступает из федеральных средств.

Администрация президента США Дональда Трампа и раньше заявляла о широком распространении мошенничества при получении пособий по безработице, особенно после расширения таких программ во время пандемии COVID-19. По данным Бюро трудовой статистики США, во время пандемии заявки на получение пособий по безработице подавало около 40 млн американцев.

В качестве примера нарушений Министерство труда привело Калифорнию, которая задолжала федеральному правительству по таким программам $20 млрд — из-за «мошенничества, неправомерных платежей и плохого управления системой страхования по безработице».

Яна Рождественская