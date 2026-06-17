FT: индийский миллиардер Мукеш Амбани готовит рекордное в стране IPO

Крупнейший телекоммуникационный оператор Индии Reliance Jio Infocomm, принадлежащий миллиардеру Мукешу Амбани, планирует провести IPO в текущем году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, в ближайшие дни компания подаст заявку на проведение размещения акций индийским регуляторам. Как пишет FT, IPO компании Jio может стать крупнейшим в стране по меньшей мере в этом году. С начала 2026 года объем всех IPO в Индии составил $2,1 млрд, а размещение Jio, по прогнозам, может принести компании $4 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мукеш Амбани (в центре)

Фото: Rajanish Kakade / AP Мукеш Амбани (в центре)

Фото: Rajanish Kakade / AP

Господин Амбани еще в прошлом году рассказывал о планах провести IPO Jio. Однако после начала войны в Иране на индийском фондовом рынке наблюдается спад, так что компания отложила эти планы. Акции Reliance Industries, которой принадлежит Jio, с начала года упали в цене на 15%. В таких условиях были отложены и некоторые другие крупные размещения в Индии, в том числе IPO принадлежащего Walmart финтех-сервиса PhonePe. По данным исследовательской платформы Prime Database, общий объем индийских IPO за первые пять месяцев текущего года упал на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

Тем не менее, по данным источников FT, Мукеш Амбани все же решил вывести Jio на биржу в текущем году. По мнению директора по рынку акций индийского филиала финансовой группы Rothschild Анурага Бьяса, если США и Иран заключат соглашение, во втором полугодии можно ожидать оживления индийского рынка IPO в целом.

Яна Рождественская