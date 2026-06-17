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FT: индийский миллиардер Мукеш Амбани готовит рекордное в стране IPO

Крупнейший телекоммуникационный оператор Индии Reliance Jio Infocomm, принадлежащий миллиардеру Мукешу Амбани, планирует провести IPO в текущем году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, в ближайшие дни компания подаст заявку на проведение размещения акций индийским регуляторам. Как пишет FT, IPO компании Jio может стать крупнейшим в стране по меньшей мере в этом году. С начала 2026 года объем всех IPO в Индии составил $2,1 млрд, а размещение Jio, по прогнозам, может принести компании $4 млрд.

Мукеш Амбани (в центре)

Мукеш Амбани (в центре)

Фото: Rajanish Kakade / AP

Мукеш Амбани (в центре)

Фото: Rajanish Kakade / AP

Господин Амбани еще в прошлом году рассказывал о планах провести IPO Jio. Однако после начала войны в Иране на индийском фондовом рынке наблюдается спад, так что компания отложила эти планы. Акции Reliance Industries, которой принадлежит Jio, с начала года упали в цене на 15%. В таких условиях были отложены и некоторые другие крупные размещения в Индии, в том числе IPO принадлежащего Walmart финтех-сервиса PhonePe. По данным исследовательской платформы Prime Database, общий объем индийских IPO за первые пять месяцев текущего года упал на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

Тем не менее, по данным источников FT, Мукеш Амбани все же решил вывести Jio на биржу в текущем году. По мнению директора по рынку акций индийского филиала финансовой группы Rothschild Анурага Бьяса, если США и Иран заключат соглашение, во втором полугодии можно ожидать оживления индийского рынка IPO в целом.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Супермиллиардеры

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1 место. Глава SpaceX, Tesla и X &lt;b>Илон Маск&lt;/b> ($419,4 млрд). США

1 место. Глава SpaceX, Tesla и X Илон Маск ($419,4 млрд). США

Фото: Jose Luis Magana / AP

2 место. Основатель Amazon &lt;b>Джефф Безос&lt;/b> ($263,8 млрд). США

2 место. Основатель Amazon Джефф Безос ($263,8 млрд). США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

3 место. Владелец LVMH &lt;b>Бернар Арно&lt;/b> ($238,9 млрд). Франция

3 место. Владелец LVMH Бернар Арно ($238,9 млрд). Франция

Фото: Aurelien Morissard / AP

4 место. Глава Oracle &lt;b>Ларри Эллисон&lt;/b> ($237 млрд). США

4 место. Глава Oracle Ларри Эллисон ($237 млрд). США

Фото: Mike Segar / Reuters

5 место. Гендиректор Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) &lt;b>Марк Цукерберг&lt;/b> ($220,8 млрд). США

5 место. Гендиректор Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг ($220,8 млрд). США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

6 место. Сооснователь Google, экс-президент Alphabet &lt;b>Сергей Брин&lt;/b> ($160,5 млрд). США

6 место. Сооснователь Google, экс-президент Alphabet Сергей Брин ($160,5 млрд). США

Фото: Michael TRAN / AFP

7 место. Бывший главный исполнительный директор Microsoft &lt;b>Стив Балмер&lt;/b> ($157,4 млрд). США

7 место. Бывший главный исполнительный директор Microsoft Стив Балмер ($157,4 млрд). США

Фото: John Froschauer / AP

8 место. Инвестор, глава Berkshire Hathaway &lt;b>Уоррен Баффетт&lt;/b> ($154,2 млрд). США

8 место. Инвестор, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($154,2 млрд). США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

9, 10 и 12 места занимают дети Сэма Уолтона — основателя крупнейшего в мире ритейлера Walmart: &lt;b>Джеймс Уолтон&lt;/b> ($117,5 млрд, на фото справа), &lt;b>Роб Уолтон&lt;/b> ($114,4 млрд, слева) и &lt;b>Элис Уолтон&lt;/b> ($110,2 млрд, в центре). США

9, 10 и 12 места занимают дети Сэма Уолтона — основателя крупнейшего в мире ритейлера Walmart: Джеймс Уолтон ($117,5 млрд, на фото справа), Роб Уолтон ($114,4 млрд, слева) и Элис Уолтон ($110,2 млрд, в центре). США

Фото: Rick Wilking / Reuters

11 место. Основатель и экс-президент Inditex &lt;b>Амансио Ортега&lt;/b> ($113 млрд). Испания

11 место. Основатель и экс-президент Inditex Амансио Ортега ($113 млрд). Испания

Фото: Iago Lopez / AP

13 место. Президент и главный исполнительный директор Nvidia &lt;b>Дженсен Хуанг&lt;/b> ($108,4 млрд). США

13 место. Президент и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг ($108,4 млрд). США

Фото: Chan Long Hei / AP

14 место. Сооснователь Microsoft &lt;b>Билл Гейтс&lt;/b> ($106 млрд). США

14 место. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд). США

Фото: Imad Creidi / Reuters

15 место. Основатель и владелец Bloomberg &lt;b>Майкл Блумберг&lt;/b> ($103,4 млрд). США

15 место. Основатель и владелец Bloomberg Майкл Блумберг ($103,4 млрд). США

Фото: Carlo Allegri / Reuters

16 место. Сооснователь Google &lt;b>Ларри Пейдж&lt;/b> ($100,9 млрд). США

16 место. Сооснователь Google Ларри Пейдж ($100,9 млрд). США

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

17 место. Глава холдинга Reliance Industries &lt;b>Мукеш Амбани&lt;/b> ($90,6 млрд). Индия

17 место. Глава холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани ($90,6 млрд). Индия

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

18 место. Совладелец нефтекомпании Koch Industries &lt;b>Чарльз Кох&lt;/b> ($67,4 млрд). США

18 место. Совладелец нефтекомпании Koch Industries Чарльз Кох ($67,4 млрд). США

Фото: David Zalubowski / AP

19 место. Акционер Koch Industries &lt;b>Джулия Кох&lt;/b> ($65,1 млрд). США

19 место. Акционер Koch Industries Джулия Кох ($65,1 млрд). США

Фото: Diane Bondareff / Invision for Koch Industries / AP Images / AP

20 место. Внучка основателя и член правления L&#39;Oreal &lt;b>Франсуаза Бетанкур-Майерс&lt;/b> ($61,9 млрд). Франция

20 место. Внучка основателя и член правления L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс ($61,9 млрд). Франция

Фото: Regis Duvignau / Reuters

21 место. Основатель и председатель группы компаний Adani Group &lt;b>Гаутам Адани&lt;/b> ($60,6 млрд). Индия

21 место. Основатель и председатель группы компаний Adani Group Гаутам Адани ($60,6 млрд). Индия

Фото: Amit Dave / Reuters

22 место. Основатель Dell Technologies &lt;b>Майкл Делл&lt;/b> ($59,8 млрд). США

22 место. Основатель Dell Technologies Майкл Делл ($59,8 млрд). США

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

23 место. Основатель и владелец Nongfu Spring &lt;b>Чжун Шаньшань&lt;/b> ($57,7 млрд). Китай

23 место. Основатель и владелец Nongfu Spring Чжун Шаньшань ($57,7 млрд). Китай

Фото: CNS / AFP

24 место. Основатель конгломерата Barito Pacific Group &lt;b>Праджого Пангесту&lt;/b> ($55,4 млрд). Индонезия

24 место. Основатель конгломерата Barito Pacific Group Праджого Пангесту ($55,4 млрд). Индонезия

Фото: AFP / AFP

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1 место. Глава SpaceX, Tesla и X Илон Маск ($419,4 млрд). США

Фото: Jose Luis Magana / AP

2 место. Основатель Amazon Джефф Безос ($263,8 млрд). США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

3 место. Владелец LVMH Бернар Арно ($238,9 млрд). Франция

Фото: Aurelien Morissard / AP

4 место. Глава Oracle Ларри Эллисон ($237 млрд). США

Фото: Mike Segar / Reuters

5 место. Гендиректор Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг ($220,8 млрд). США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

6 место. Сооснователь Google, экс-президент Alphabet Сергей Брин ($160,5 млрд). США

Фото: Michael TRAN / AFP

7 место. Бывший главный исполнительный директор Microsoft Стив Балмер ($157,4 млрд). США

Фото: John Froschauer / AP

8 место. Инвестор, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($154,2 млрд). США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

9, 10 и 12 места занимают дети Сэма Уолтона — основателя крупнейшего в мире ритейлера Walmart: Джеймс Уолтон ($117,5 млрд, на фото справа), Роб Уолтон ($114,4 млрд, слева) и Элис Уолтон ($110,2 млрд, в центре). США

Фото: Rick Wilking / Reuters

11 место. Основатель и экс-президент Inditex Амансио Ортега ($113 млрд). Испания

Фото: Iago Lopez / AP

13 место. Президент и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг ($108,4 млрд). США

Фото: Chan Long Hei / AP

14 место. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд). США

Фото: Imad Creidi / Reuters

15 место. Основатель и владелец Bloomberg Майкл Блумберг ($103,4 млрд). США

Фото: Carlo Allegri / Reuters

16 место. Сооснователь Google Ларри Пейдж ($100,9 млрд). США

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

17 место. Глава холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани ($90,6 млрд). Индия

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

18 место. Совладелец нефтекомпании Koch Industries Чарльз Кох ($67,4 млрд). США

Фото: David Zalubowski / AP

19 место. Акционер Koch Industries Джулия Кох ($65,1 млрд). США

Фото: Diane Bondareff / Invision for Koch Industries / AP Images / AP

20 место. Внучка основателя и член правления L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс ($61,9 млрд). Франция

Фото: Regis Duvignau / Reuters

21 место. Основатель и председатель группы компаний Adani Group Гаутам Адани ($60,6 млрд). Индия

Фото: Amit Dave / Reuters

22 место. Основатель Dell Technologies Майкл Делл ($59,8 млрд). США

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

23 место. Основатель и владелец Nongfu Spring Чжун Шаньшань ($57,7 млрд). Китай

Фото: CNS / AFP

24 место. Основатель конгломерата Barito Pacific Group Праджого Пангесту ($55,4 млрд). Индонезия

Фото: AFP / AFP

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