В Финляндии сняли запрет на транзит ядерного оружия

Депутаты парламента Финляндии одобрили внесенные правительством поправки к закону о ядерной энергетике. Они предполагают отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны и его хранение в оборонных целях.

Информация об итогах голосования размещена на странице с прямой трансляцией пленарного заседания. Законопроект поддержали 125 депутатов, 61 — выступил против.

Законопроект внесли на рассмотрение в конце апреля. Финское Минобороны уточняло, что Хельсинки продолжает соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и другие международные обязательства. Целью инициативы называли поддержку и развитие коллективной обороны НАТО.

Финляндия стала членом НАТО в 2023 году. Еще на момент подачи заявки на присоединение к альянсу годом ранее власти страны обсуждали смягчение пунктов законодательства, касающихся ядерного оружия. Сторонники принятого законопроекта отмечали, что поправки упростят взаимодействие с партнерами по НАТО во время учений и в кризисных ситуациях.

В МИД России указывали, что появление ядерного оружия в Финляндии будет учитываться в российском военном планировании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл планы финских властей конфронтацией.