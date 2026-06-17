В Финляндии сняли запрет на транзит ядерного оружия
Депутаты парламента Финляндии одобрили внесенные правительством поправки к закону о ядерной энергетике. Они предполагают отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны и его хранение в оборонных целях.
Информация об итогах голосования размещена на странице с прямой трансляцией пленарного заседания. Законопроект поддержали 125 депутатов, 61 — выступил против.
Законопроект внесли на рассмотрение в конце апреля. Финское Минобороны уточняло, что Хельсинки продолжает соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и другие международные обязательства. Целью инициативы называли поддержку и развитие коллективной обороны НАТО.
Финляндия стала членом НАТО в 2023 году. Еще на момент подачи заявки на присоединение к альянсу годом ранее власти страны обсуждали смягчение пунктов законодательства, касающихся ядерного оружия. Сторонники принятого законопроекта отмечали, что поправки упростят взаимодействие с партнерами по НАТО во время учений и в кризисных ситуациях.
В МИД России указывали, что появление ядерного оружия в Финляндии будет учитываться в российском военном планировании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл планы финских властей конфронтацией.
Инициатива правительства Финляндии по отмене запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны и его хранение в оборонных целях обсуждается с момента подачи заявки на вступление в НАТО в 2022 году. Местное законодательство Финляндии с 1987 года запрещает ввоз, изготовление, хранение и подрыв ядерных взрывчатых веществ. Однако после присоединения к НАТО в 2023 году, власти страны стремятся привести законодательство в соответствие с требованиями членства в альянсе, хотя конкретно о размещении ядерного оружия речи не идет, скорее это символический шаг.
За снятие этих ограничений активно выступал президент Финляндии Александр Стубб, который в ходе предвыборной кампании подчеркивал, что Финляндии «важно иметь реальные силы ядерного сдерживания», которые в НАТО обеспечиваются наличием ядерного оружия у США. Несмотря на это, по данным опросов общественного мнения, проведенных в конце 2023 года, большинство граждан Финляндии по-прежнему критически относятся к идее размещения ядерного оружия, хотя наблюдается «смягчение настроений».
Некоторые оппозиционные партии в Финляндии выражают озабоченность тем, что отмена запрета на транзит может привести к размещению ядерного оружия на территории страны в мирное время, и призывают к юридически обязывающим гарантиям неразмещения. В МИД России подчеркивали, что появление ядерного оружия в Финляндии будет учитываться в российском военном планировании, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие планы «концентрированной конфронтацией».