В Екатеринбурге создадут музей кинотеатра «Салют»

На площадке молодежного кластера «Салют» в Екатеринбурге откроется музейное пространство, посвященное одноименному кинотеатру, на базе которого он создан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, концепция пространства уже утверждена. В экспозицию музея войдут объекты, найденные в здании бывшего кинотеатра, в том числе кинооборудование прошлого века. Куратором проекта назначен историк Андрей Ермоленко.

Кинотеатр «Салют» — одна из старейших киноплощадок на Урале. Он открылся в 1912 году и сначала назывался «Художественный». Название «Салют» он получил в 1945 году — в честь победного салюта, ознаменовавшего окончание Великой Отечественной войны. Изначально располагался в двухэтажном здании, которое было перестроено в 1978 году. Сейчас оно является памятником советской модернистской архитектуры. Кинотеатр «Салют» был закрыт в 2020 году из-за убытков. В начале 2025 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение передать здание «Салюта» СОФПП для создания молодежного кластера.

Первую очередь кластера «Салют» открыли в августе 2025 года. В нем развивают такие направления, как видеосъемка, новые медиа, урбанистика, проекты в сфере образования и дизайна. Площадку можно использовать для проведения фестивалей, хакатонов, турниров, квартирников, авторских и предпремьерных показов, в ней сохранили кинозал. В кластере регулярно проводятся лекции, творческие воркшопы, выставки современного искусства, образовательные форумы.

В настоящее время на объекте ведутся работы по обновлению фасада и ремонту кровли. Их планируется завершить к концу июля. Открыть музей кинотеатра «Салют» хотят ко Дню города, который отмечается в августе.

Валерия Михайлова