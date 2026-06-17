Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ANFP Фото: ANFP

Сборная страны, которая проводит ЧМ по футболу, нередко удивляет болельщиков своими свершениями. Россия в 2018 году, несмотря ни на что, изначально не считалась одним из главных аутсайдеров. А вот Чили в 1962 году практически не воспринимали всерьез: по рейтингу команда занимала третье место с конца и в двух предыдущих чемпионатах участия не принимала.

Пресса тех лет писала, что чилийцы вряд ли выйдут из группы. Но хозяева совершили почти невозможное, обыграв сначала Швейцарию, а потом Италию. Матч с итальянцами вошел в историю под названием «Битва при Сантьяго». Эта игра до сих пор считается самой грубой среди тех, что случались на чемпионатах мира. Полиция четыре раза выбегала на поле, чтобы утихомирить дерущихся футболистов.

Именно этот матч стал импульсом, чтобы задуматься о наказании игроков за грубость. Это привело к введению в футболе желтых и красных карточек. В итоге чилийцы выиграли со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал, где устроили еще одну сенсацию, оставив не у дел сборную СССР (2:1). Это поражение тогда едва не поставило крест на карьере легендарного голкипера Льва Яшина.

Разбушевавшихся чилийцев на место поставили только бразильцы, обыграв их в полуфинале (4:2). Но Чили после этого ждал матч за третье место, где они обыграли сильную Югославию, взяли бронзу и, конечно, стали главной сенсацией турнира. Этот результат до сих пор лучший на чемпионатах мира в истории чилийского футбола.

Владимир Осипов