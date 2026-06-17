«Дамате»: теневой рынок баранины в РФ достиг 90 млрд рублей
В России многие фермеры, занимающиеся производством баранины, работают в тени, рассказал в интервью «Ъ» основатель группы компаний «Дамате» Наум Бабаев. Он оценил объем теневого рынка в 90 млрд руб.
По оценке Росстата, в России производят 200 тыс. тонн баранины в год, но через убойные пункты, согласно ФГИС «Меркурий», проходит только 40 тыс., обратил внимание господин Бабаев.
«Еще 10 тыс. тонн вывозятся "в живке". Получается, 150 тыс. тонн мяса куда-то пропадают, в деньгах это примерно 90 млрд руб. Это объем теневого рынка. Вывести его в белый оборот очень сложно»,— отметил он.
Вытягивать с теневого рынка «фермеров, которые никому не верят», очень тяжело, отметил Наум Бабаев. По его словам, «люди плохо реагируют на попытки государства завести их в систему электронного учета, начинают больше прятаться». Он допустил, что недостаточно стимулирующих мер, и «нужна какая-то прямая субсидия».
«Есть инструменты, которые компенсируют часть расходов, но они предполагают сложный сбор документов. Фермеры — это люди в рабочей одежде, в полях, заниматься бухгалтерией им часто не так просто»,— пояснил господин Бабаев.
Подробнее читайте в интервью с владельцем «Дамате» Наумом Бабаевым.
Производство баранины в России остается убыточным: рентабельность бизнеса снизилась почти на 60% в 2024 году и еще на 55,9% в первом квартале 2025 года. Цены растут медленнее себестоимости, а издержки не покрываются выручкой. Ограниченный ресурс пастбищ и длительный цикл производства также усложняют наращивание объемов. Для увеличения производства необходимы государственные дотации или стратегические инвестиции. Власти Кузбасса, например, включают баранину в список социально значимых товаров, на которые сдерживаются цены.
Более 90% поголовья мелкого рогатого скота сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, которые сталкиваются с ростом издержек и демографическими проблемами. Мелким хозяйствам мешает отсутствие налаженных каналов сбыта. Потребление баранины в РФ крайне низкое — около 1,5 кг на человека в год. Минсельхоз планирует увеличить производство мяса мелкого рогатого скота к 2030 году на 35% за счет промышленного производства, которое уже демонстрирует рост, тогда как фермерское овцеводство сокращается. Однако этот рынок испытывает дефицит кадров, поскольку работа в сельском хозяйстве, несмотря на рост зарплат, мало востребована.