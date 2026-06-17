«Дамате»: теневой рынок баранины в РФ достиг 90 млрд рублей

В России многие фермеры, занимающиеся производством баранины, работают в тени, рассказал в интервью «Ъ» основатель группы компаний «Дамате» Наум Бабаев. Он оценил объем теневого рынка в 90 млрд руб.

По оценке Росстата, в России производят 200 тыс. тонн баранины в год, но через убойные пункты, согласно ФГИС «Меркурий», проходит только 40 тыс., обратил внимание господин Бабаев.

«Еще 10 тыс. тонн вывозятся "в живке". Получается, 150 тыс. тонн мяса куда-то пропадают, в деньгах это примерно 90 млрд руб. Это объем теневого рынка. Вывести его в белый оборот очень сложно»,— отметил он.

Вытягивать с теневого рынка «фермеров, которые никому не верят», очень тяжело, отметил Наум Бабаев. По его словам, «люди плохо реагируют на попытки государства завести их в систему электронного учета, начинают больше прятаться». Он допустил, что недостаточно стимулирующих мер, и «нужна какая-то прямая субсидия».

«Есть инструменты, которые компенсируют часть расходов, но они предполагают сложный сбор документов. Фермеры — это люди в рабочей одежде, в полях, заниматься бухгалтерией им часто не так просто»,— пояснил господин Бабаев.

Подробнее читайте в интервью с владельцем «Дамате» Наумом Бабаевым.