В Великобритании изъята рекордная партия марихуаны весом 12 тонн

Пограничная служба Великобритании задержала в порту Саутгемптона партию марихуаны рекордного объема. Стоимость груза весом 12 тонн оценивается в £139 млн. Как сообщает британское Юго-западное региональное межведомственное подразделение полиции по борьбе с организованной преступностью, в ходе операции были арестованы трое подозреваемых — двое мужчин и женщина 30–40 лет.

Выявить нелегальный груз удалось при поддержке пограничной службы Канады, которая отследила путь партии и уведомила британскую сторону. Марихуана следовала в Великобританию в 1,2 тыс. коробок, помещенных в два контейнера. До этого самой крупной в Британии считалась партия марихуаны весом 8 тонн, которая была изъята пограничниками в 2017 году в том же порту Саутгемптона. По данным пограничной службы Великобритании, с апреля 2024 года по март 2025 года их сотрудниками были изъяты в общей сложности 148 тонн разных наркотических средств, которые пытались ввезти в страну.

Алена Миклашевская