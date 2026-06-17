Российские военнослужащие поразили десантный катер ВСУ Combat Boat 90

Вооруженные силы России уничтожили десантный катер ВСУ Combat Boat 90 шведского производства, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. К атаке привлекли оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА и артиллерию.

Атаке подверглись объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса, используемые в интересах ВСУ, следует из сводки. Также поражены склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия в 146 районах в зоне спецоперации.