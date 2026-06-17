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Бабаев Наум Александрович

Личное дело

Родился 17 марта 1977 года в Кисловодске. В 1999 году окончил Финансовый университет при правительстве РФ. С 2000 года работал в АПК «Михайловский», позднее ставшем частью группы «Черкизово». В 2007 году учредил Русскую молочную компанию, в 2012 году продал ее сингапурской Olam. В том же 2012 году совместно с Рашидом Хайровым основал ГК «Дамате». В начале 2024 года партнеры разделили бизнес. Женат на фотографе Анне Бабаевой, воспитывает двух сыновей и дочь. Увлекается футболом и теннисом.

  • Газета «Коммерсантъ» №106 от 18.06.2026, стр. 7
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