ФК «Ижевск» проиграл в матче с «Химиком» со счетом 3:1

Футбольный клуб (ФК) «Ижевск» проиграл клубу «Химик» в Дзержинске в рамках дивизиона «Б» второй лиги России по футболу. Встреча 14 июня закончилась со счетом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды. Единственный мяч от ижевчан забил Александр Щербаков на 89-й минуте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Два пенальти и один пропущенный гол — хорошая игра у команды ”Химик”. С нашей стороны много проигранных единоборств, отсюда результат матча <…> уступая в счете 0:3, было сложно настроить ребят, вышедших на замену, на победу»,— рассказал главный тренер ФК «Ижевск» Егор Козырев.

В турнирной таблице группы 4 ижевская команда занимает восьмое место, поднявшись на одну позицию с последнего матча. Из 12 игр на счету команды три победы, четыре ничьи и пять поражений. 21 июня ижевчанам предстоит матч с «Челябинск-2», он пройдет в Ижевске на стадионе «Купол».

Напомним, ФК «Ижевск» сыграл вничью футбольный матч с томской командой «КДВ» со счетом 1:1.