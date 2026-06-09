Футбольный клуб «Ижевск» сыграл вничью с томской командой «КДВ»

Матч между футбольными клубами «Ижевск» и «КДВ» в Томске закончился ничьей со счетом 1:1. Это был последний матч в первом туре дивизиона «Б» Второй лиги России по футболу, сообщает пресс-служба ижевской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Ижевск» Фото: ФК «Ижевск»

«Конкретной задачи подняться в классе нет. Мы планируем развивать местных футболистов, усиляя их приезжими бойцами и будем думать о повышении в классе, но в следующем сезоне»,— прокомментировал главный тренер «Ижевска» Егор Козырев.

По результатам выездного матча 7 июня ижевчане занимают восьмую позицию в турнирной таблице, у команды в запасе 13 очков. Следующий их матч пройдет в Воскресенске 14 июня против команды «Химик».

Напомним, 25 мая «Ижевск» сыграл с казанским «Рубином» со счетом 2:2.