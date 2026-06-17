Коммерсантам в Удмуртии выдали 20 предостережений за вывески на английском языке

20 предпринимателей в Удмуртии получили предостережения из-за оформления вывесок на иностранном языке. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предупреждения вынесены хозяйственным субъектам в Ижевске, Можге, Глазове, Сарапуле и Воткинске. В одном случае предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений.

Размер штрафа для ИП составляет до 1000 руб., для юрлиц — до 10 тыс. руб. (ст. 14.8 КоАП). Если иностранный текст используется как рекламный слоган без русскоязычного аналога, то могут применяться штрафы до 500 тыс. руб. (14.3 КоАП).

Нововведения вступили в силу с 1 марта. По ст. 10.1 ФЗ «О защите прав потребителей», информация на вывесках, указателях и табличках, не являющаяся рекламой, должна быть на русском языке. Исключение — языки народов России, иностранный текст для туристов и граждан других государств с переводом на русский.

Карина Пырина