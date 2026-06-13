В Свердловской области 132 выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов

В Свердловской области 132 выпускника написали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на сто баллов, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Глава региона отметил, что самым частым предметом по количеству наивысшего результата стала литература — 97 человек, по химии — 28 выпускников, по истории — семь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

В прошлом году по аналогичным предметам было 97 наивысших результатов.

«Поздравляю ребят, их педагогов и родителей! Это одно из первых серьезных достижений в жизни юных уральцев, которые проделали большую работу над собой и при поддержке учителей, своих родных пришли к закономерному результату. Конечно, пока волнение у всех сохраняется, впереди еще экзамены и новые итоги, но первый этап пройден», — поздравил выпускников Денис Паслер.

В целом, высокие баллы набрали 1133 выпускника.