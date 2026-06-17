Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Errani Studio Фото: Errani Studio

Основанная в 1906 году в итальянской провинции Виченца, компания Margraf сегодня работает более чем в 50 странах мира и считается одним из ведущих производителей натурального камня. При этом компания продолжает развивать не только производственные технологии, но и культурные проекты, позволяющие взглянуть на камень не просто как на строительный материал, а как на самостоятельный элемент современной культуры.

Проект Materioteca — это своеобразная библиотека материалов, в которой регулярно появляются новые интересные образцы. Новая глава Materioteca посвящена мрамору Rosso Cardinale — выразительному итальянскому камню глубокого темно-красного цвета. Его поверхность пронизана светлыми прожилками, а коричневые полутона создают сложную игру оттенков и объема. Благодаря этому Rosso Cardinale выглядит одновременно монументально и очень живо, хорошо работая в пространствах с ярко выраженной архитектурной эстетикой.

В этом году Rosso Cardinale также стал частью проекта La Casa di Marmo, который Margraf представила во время Milan Design Week 2026. Там камень использовался как один из ключевых элементов инсталляции, посвященной, как написали создатели, «диалогу между архитектурой, поверхностью и современным жилым пространством».

Анна Минакова