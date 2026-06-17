Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Большинство австралийцев младше 25 лет никогда не использовали газеты и радио как источник новостей. Шокирующие цифры: в целом 60% молодых людей не читали газеты, 53% — не слушали новости по радио, а четверть не обращались и к телевидению. Это данные из отчета Digital News Report 2026. При этом интерес к новостям растет, утверждают социологи. Особенно это заметно среди женщин и молодых людей: доля заинтересованных в группе 18-24 лет увеличилась до 47% (показатель за пару лет вырос на 12 п.п.).

Также вырос интерес к политике среди людей до 35 лет. Люди продолжают переключаться с традиционных медиа на цифровые платформы. Телевидение остается ведущим источником новостей (так говорят 57% опрошенных), но почти сравнялось с соцсетями (56%) и онлайн-СМИ (52%). Особенно активно растет роль TikTok: им пользуются для получения новостей 48% молодых людей. Там они потребляют контент, уже интерпретированный инфлюенсерами.

Почти половина австралийцев (49%) предпочитает нейтральные источники без выраженной позиции, только 17% ищут подтверждение своим взглядам и столько же — альтернативную точку зрения. Новой тенденцией становится использование ИИ-чатботов для получения новостей, но показатель невысок — 10%. При этом глобальное доверие к новостям упало до 37% — минимального уровня за десятилетие. А в некоторых странах, вроде США, доверие составляет лишь 25%.

Подобные исследования в России найти сложно, да и в силу множества факторов от граждан не добиться релевантных ответов. Но общий тренд прорисовывается: молодые люди тоже хотят знать новости, пусть даже через своих избранных посредников. А значит, кто-то должен профессионально новостями заниматься, и вряд ли это под силу роботам.

Яна Лубнина