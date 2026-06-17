«Он стал традицией для семейных воскресных обедов»
Павел Шинский — о ростбифе
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters
Французскую гегемонию в мировой кулинарии англичане разрушили одним точным ударом. Имя ему — ростбиф. Цельный запеченный кусок говядины обрел в Англии популярность еще в XV веке, а через пару столетий уже считался основой здоровья нации. Именно тогда здоровяков-гвардейцев из королевской стражи Тауэра стали называть бифитерами (поедателями говядины).
В XVIII веке старый английский ростбиф воспел в балладе основоположник литературы реализма Генри Филдинг, противопоставив его пустому французскому рагу. В новое время к ростбифу приобщились даже бедняки. Он стал традицией для семейных воскресных обедов. Те, у кого не было собственной духовки или печи с открытым огнем, обращались к местному пекарю, и тот помогал соседям в беде.
Подавали ростбиф к воскресному обеду с традиционной мясной подливой, загущенной мукой, и йоркширским пудингом. Эти английские специалитеты мир, правда, не оценил. Ну и пусть. Ростбиф отомстил мировой кухне за всех.