«В историю русского искусства возвращено почти забытое имя»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Герасимов / Пресс-служба министерства культуры Нижегородской области Фото: Максим Герасимов / Пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

В Нижегородском музее-заповеднике, в усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной открылась выставка «Семейные ценности». Проект получился двухчастным. Первая и основополагающая — это клад семьи купцов Кузнецовых, в прошлом году случайно найденный в их бывшем особняке на улице Малой Покровской. Нижегородцы знают, конечно, а остальным жителям России объясню, что улица почти полностью находится в ведомстве ФСБ, а конкретно в бывшем доме Кузнецовых располагается медицинская служба. Может, поэтому находка в целости и сохранности перешла в пользу государства и оказалась в музейном собрании.

Клад и сама история находки достоин отдельного рассказа, а сейчас упомяну о второй части проекта «Семейные ценности». Клад был заложен то ли купцом Филитёром Павловичем Кузнецовым, то ли его супругой Валентиной Васильевной, урожденной Марковой, из столь же знаменитой нижегородской семьи.

Брат владельца усадьбы Константин Павлович был без преувеличения интереснейшим художником, вхожим в круг парижских импрессионистов, участником большинства их выставок. В соседнем зале с драгоценностями экспозиционеры расположили небольшую серию живописных работ Константина Кузнецова (1863-1936). Это довольно необычный случай, когда в историю русского искусства практически возвращено почти забытое имя художника, благодаря частной инициативе. Меценат, коллекционер, предприниматель Андрей Щербинин в 2015 году создал Фонд Константина Кузнецова и, по-другому не скажешь, продвигает его творчество на родине. Это не такой уж и частый пример чистой благотворительности, и вот что говорит Андрей Щербинин:

«Мы ни одной картины не продали. Мы занимаемся наследием Кузнецова, собираем архивы, которые находятся по всему миру, приобретаем работы, взаимодействуем с его наследниками. Это большая работа, которой мы занимаемся, но совершенно не с целью заработка».

Я помню первые выставки фонда в Москве, в Третьяковке и в НИИ искусствознания. Затем организаторы делали проекты в регионах, сейчас добрались на родину художника, в Нижний. Как рассказал Щербинин, следующий проект очень важный, он запланирован в главном штабе Эрмитажа.

Дмитрий Буткевич