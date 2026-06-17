Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iQOO Фото: iQOO

Бренд iQOO представил линейку смартфонов Z11, которые нацелены на молодежь, а значит, должны отвечать ее запросам. Видео, мессенджеры и игры — ключевое использование телефонов для зумеров, утверждают аналитики компании QuestMobile. Выходит, что телефон для поколения Z — это в первую очередь источник контента. Как к этому подготовился iQOO?

Одна из особенностей новинки — аккумулятор большой емкости (9020 мАч). При столь внушительном показателе инженерам удалось сохранить привычные габариты устройства за счет применения кремний-углеродного материала четвертого поколения. В итоге толщина корпуса флагманской модели составляет 8,3 мм, а вес новинки — 213 г. Вполне обычный телефон.

Производитель продумал не только объем запасаемой энергии, но и другие важные характеристики и функции батареи. Питание по проводу поддерживает мощность до 90 Вт для быстрой зарядки. При необходимости Z11 сам может стать пауэрбанком для других устройств: смартфон оснастили обратной зарядкой.

Исполнять главный сценарий зумера — потреблять контент — создатели устройства предлагают с помощью AMOLED-дисплея с диагональю 6,83 дюйма, разрешением 1,5K и частотой обновления до 165 Гц. За производительность во флагманской модели Z11 отвечает чипсет Snapdragon 7s Gen 4 и до 12 ГБ оперативной памяти. Хранилище флеш-памяти UFS 3.1 доступно в вариантах 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ.

Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией дополняется 16-Мп фронтальным модулем. Упор сделан на стабильную съемку видео и работу алгоритмов HDR, а не на экстремальные показатели сенсоров.

Вы неаккуратный пользователь смартфона? Это нормально. А для зумеров и вовсе привычный подход. Не из-за небрежности, а по причине спокойного отношения к устройству. Поэтому поддержка стандартов защиты от воды и пыли (IP68 и IP69) в iQOO Z11 лишней точно не будет. А для среднебюджетных смартфонов это даже преимущество.

Новинка работает на платформе OriginOS 6. Вендор заявляет поддержку обновлений для трех поколений операционной системы и гарантирует пять лет обновлений безопасности.

Александр Леви