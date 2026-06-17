Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Мозг очень ленив, и это не оскорбление, а эволюционный факт. Его главная задача — сохранить нам жизнь и желательно при этом не тратить энергию. Благо, у цивилизации есть все к нашим услугам: интернет, нейросети, доставка… Можно вообще не напрягаться. Но нейробиологи бьют тревогу, а сознательные граждане вводят фрикшн-максинг — то есть отказываются от цифрового комфорта и добавляют маленькие неудобства в свой день. Все ради здоровья ленивого мозга. Как это работает?

Например, хотя бы раз в день, если это уместно, нужно позвонить человеку, с которым вы только переписываетесь. Будет неудобно, страшно, придется одномоментно формулировать мысли. Зато это тренирует спонтанность и уверенность. Кроме того, вы можете сходить за кофе или за хлебом без телефона в новый незнакомый магазин. Придется смотреть по сторонам, запоминать дорогу, считать шаги — и вы удивитесь, как много деталей вы раньше упускали.

Чтобы усложнить задачу, список покупок можно написать от руки, а совсем жесткий вариант — в конце концов оставить его дома и попытаться вспомнить. Или, например, в офисе перестать с собой везде носить смартфон. Эта привычка лишает десятков микромоментов тишины. Попробуйте постоять три минуты без телефона в очереди к кофемашине — и мозг от скуки начнет что-то вспоминать, планировать, придумывать.

Помимо прочего, можно использовать левую руку для простых действий, если вы правша: чистить зубы, размешивать сахар или открывать дверь. Это смешно и неуклюже, но заставляет мозг прокладывать новые нейронные тропинки. Хотя мир изо всех сил старается быть удобнее, не стоит бояться усложнять себе жизнь. Эти маленькие «неудобства» на самом деле возвращают нас в реальность и заставляют мозг чуть-чуть поработать.

Анна Кулецкая