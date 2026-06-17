Льготные программы уходят с рынка

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Минфин намерен в три раза сократить поддержку льготных программ в ипотеке. Если сейчас девять из 10 кредитов на новое жилье субсидируются из бюджета, то вскоре этот показатель может снизиться до 25-30%. Вполне реалистичной такую перспективу называют и аналитики ДОМ.РФ. К чему готовится рынок?

В 2025 году расходы на льготные ипотечные программы по данным Национального рейтингового агентства достигли около 2 трлн руб., и это стало историческим максимумом. Замминистра финансов Иван Чебесков рассказал «Известиям», что вливания сократят. Уже к 2030 году льготным будет лишь каждый третий кредит. Тренд объясняется тем, что такая ипотека в какой-то момент перестала быть адресной, а в условиях бюджетного дефицита планы по снижению поддержки, вполне закономерны, отмечает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова:

«Мы являемся свидетелями результатов льготных программ, которые фактически поддержали застройщиков и банки. При этом, если говорить о доступности жилья для населения, то, вероятно, эти меры оказались не столь эффективными, как ожидалось. Во многом льготными программами воспользовались инвесторы, которые массово скупали квартиры».

Адресность будут обеспечивать за счет обновленных условий семейной ипотеки. Эксперты ожидают дифференциации ставки в зависимости от числа детей в семье. Больше детей — меньше процент. Впрочем, окончательных решений все еще нет. Но их ждут, как и снижения процента по рыночной ипотеке, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов:

«Должны быть озвучены правила, по которым она будет ужесточена. Сейчас проходит достаточно много сделок со стороны тех, кто пытается, что называется, запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Застройщики аккуратно индексировали цены. Существует определенный запас роста стоимости, который может реализоваться, если к четвертому кварталу удастся запустить кредитование по рыночным ставкам. К этому идет, что в четвертом квартале мы увидим активизацию выдачи ипотечных кредитов — уже не льготных, а рыночных, со ставкой в диапазоне 12-14%».

Сокращение господдержки скажется прежде всего на рынке жилья эконом- и комфорт-класса, и практически не затронет элитный сегмент, обращает внимание партнер и региональный директор департамента городской недвижимости NF GROUP Андрей Соловьёв:

«Эффект может проявиться в замедлении продаж, росте дисконтов, активном использовании рассрочек либо снижении минимального первоначального взноса. Покупатели элитной недвижимости все же используют ипотеку не как основной способ приобретения жилья, а как финансовый инструмент. Сейчас доля ипотечных сделок в элитном сегменте новостроек Москвы остается минимальной».

По данным «Дом.РФ», в мае россияне оформили жилищных кредитов на 332 млрд руб. На льготные программы пришлось около 55%. Рынок недвижимости находится на пороге трансформации, говорит собственник агентства недвижимости Noble Estate Лилия Работяева:

«Начинается эпоха качественного выбора. Если раньше многие покупатели принимали решение, прежде всего ориентируясь на доступную ипотечную ставку, то теперь на первый план выходят характеристики самого объекта: локация, качество проекта, инфраструктура, потенциал роста стоимости и, конечно, ликвидность. Вероятнее всего, мы увидим дальнейшее развитие программ рассрочки, субсидированных ставок от застройщиков и индивидуальных условий покупки. Именно эти инструменты во многом могут компенсировать сокращение государственных мер поддержки».

Окончательные параметры этих программ сейчас согласовывают Минфин и Минстрой. Официальные условия правительство представит к 1 июля.

Станислав Крючков