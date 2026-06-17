Дело о взыскании 1 млрд рублей с подрядчика ремонта трассы М5 «Урал» отложили

Арбитражный суд Челябинской области приостановил производство по делу о взыскании с АО «Донаэродорстрой», реконструировавшего трассу М5 «Урал», 1 млрд руб. неосновательного обогащения. Причиной стала необходимость провести экспертизу, сообщает пресс-служба суда.

Экспертизу будут проводить специалисты ООО «ВКЭкспертПроект». Дело, истцом которого является ФКУ «Упрдор „Южный Урал“», касается обновления 16 км федеральной трассы в горнозаводской зоне Челябинской области, которое проводили за 10,7 млрд руб. Специалистам необходимо рассчитать, насколько далеко подрядчик возил грунт и щебенку с песком. Если показатель будет больше указанного в проектной документации, требуется пересчитать стоимость позиций в соответствующей смете и определить цену дополнительных затрат компании. Предоставить заключение экспертизы нужно до 31 июля. Заседание по вопросу возобновления производства назначено на 5 августа.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, федеральное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог “Южный Урал”» направило иски к АО «Донаэродорстрой» о взыскании почти 1,3 млрд руб. в июне прошлого года. Тогда в управлении автодорог сообщили, что возникли «разногласия, касающиеся порядка исполнения обязательств подрядчика», и не исключили возможности заключения мирового соглашения.

Виталина Ярховска