«Франция показала, как фавориты должны играть против аутсайдеров»

Минувшей ночью на чемпионате мира по футболу не было зафиксировано ни одного неожиданного результата. Фавориты забивали в ворота соперников минимум три мяча. Даже встреча Австрия—Иордания, от которой эксперты не ждали большого количества голов, завершилась победой австрийцев (3:1). Как развивались события на футбольных полях США, Мексики и Канады?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Carchietta-Imagn Images / Reuters Фото: Vincent Carchietta-Imagn Images / Reuters

Сборная Франции в матче с Сенегалом показала, как фавориты должны играть против аутсайдеров. Хотя в первом тайме Сенегал был хорош и вполне мог забить, но этого не случилось, а Франция после перерыва проснулась и отгрузила Сенегалу аж три мяча. Киллиан Мбаппе сделал дубль и стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной, опередив Оливье Жиру. В итоге победа французов (3:1), и они с блеском подтверждают статус главного претендента на титул.

Не подвели своих болельщиков и норвежцы. Команда уверенно разобралась с Ираком (4:1). Эрлинг Холланд, как и Киллиан Мбаппе оформил дубль, и стало понятно, что эта сборная почти наверняка выйдет в play-off. Ну а действующий чемпион мира — Аргентина — это делать просто обязана. Тем более что Месси в ее составе по-прежнему невероятен. В матче с Алжиром Лионель оформил хет-трик, сравнялся по количеству мячей на главном турнире с немцем Мирославом Клозе, и теперь в активе аргентинца тоже 16 голов. И показал, что завершать с футболом в 39 лет ему еще рано.

Стоит сказать, что в воротах сборной Алжира играет Лука Зидан, сын знаменитого футболиста. В итоге Аргинина выиграла (3:0). Ночью 17 июня на чемпионате мира завершится первый тур, и мы увидим в деле еще двух грандов, которые находятся среди претендентов на титул. Это Португалия и Англия. Португальцы откроют программу дня в 20:00 матчем с Конго. Конечно, букмекеры, как всегда, оставляют аутсайдерам призрачные шансы, хотя Конго сыгранная команда, и если вспомнить, сколько неожиданностей видел этот турнир, случится, может всякое. К тому же у Португальцев есть игрок, который может не помочь, а помешать, уверен футбольный аналитик Константин Клещёв:

«Есть одна большая проблема у Португалии — это присутствие Роналду. Думаю, он все равно слишком много внимания забирает на себя. Да, 41 год, колоссальный опыт, его влияние на сборную может помогать и тренеру, и игрокам, но он слишком большой индивидуалист, чтобы полностью раствориться в командной игре и сделать все возможное для того, чтобы партнеры добивались результата».

В 23:00 стартует еще один классный матч — Англия—Хорватия. С точки зрения букмекеров Англичане явные фавориты, что не удивительно эксперты прочат британцам большие свершения и не просто так уверен комментатор Александр Аксёнов:

«Предыдущие чемпионаты мира и Европы сопровождались постоянными шутками о том, что Англия не способна играть в эстетически красивый футбол. Речь шла о бесконечном удержании счета, стандартах и не более того. Посмотрим, как будет в этот раз. Я не считаю англичан какими-то явными фаворитами, но понятно, что сборная с таким составом не может не находиться в числе претендентов. Все-таки в последние годы были и финалы крупных европейских турниров, поэтому почему бы не проявить себя и на чемпионате мира?»

Дальше болельщиков ждет встреча Гана—Панама. Стоит сказать, что эту встречу просто так посмотреть не получится. Некоторые ночные игры «Матч ТВ» бесплатно не показывает, только за деньги, на своем сайте или известной кино платформе. Ну а завершит программу дня противостояние Узбекистана и Колумбии. Здесь стартовый свисток позвучать в 05:00 по Москве.

Владимир Осипов